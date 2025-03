Tandrevold med skytekollaps på parstafetten: – Lyst til å legge meg under dyna og gi opp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det skjedde på en dag der Uldal imponerte og gikk Norge tilbake i tetkampen etter at Tandrevold hadde pådratt seg to strafferunder på åpningsetappen.

Hun gjentok bedriften på sin andre etappe med fem nye bomskudd på stående, og dermed var Uldal 50,5 sekunder bak ledende Sverige da han gikk ut på siste etappe.

– Det ble jo veldig dårlig. Det vil seg liksom ikke. Martin gjorde det superbra, så denne er kun på meg, sa Tandrevold til NRK.

Hun har slitt med ståendeskytingen over tid.

– Det er skikkelig kjipt. Jeg står alltid opp og prøver på nytt, men akkurat nå har jeg bare lyst til å legge meg under dyna og gi opp. Det er skikkelig vanskelig å snu det, fortsatte hun.

Niklas Hartweg koblet grepet om seieren for Sveits, og da han unngikk strafferunde på siste skyting kunne han gå kontrollert inn til triumf.

Det ble kamp om de øvrige pallplassene mellom Sverige, Finland, Frankrike og Tyskland. Til slutt ble svenskene nummer to, mens finnene tok 3.-plassen.

Uldal nøyde seg med to ekstraskudd på sisteetappen, men det var for langt opp til teten til at han kunne nærme seg seierspallen.