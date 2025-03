Riiber hedret da han tok avskjed i Holmenkollen: – Et unikum

Riiber startet langrennet som nummer 21 etter en skuffende hoppdel og tok det svært rolig under sitt siste renn. Han nøt avslutningen og takket for seg foran de frammøtte.

– Jeg er litt tom for ord. Det er en blanding av at man er ferdig, men samtidig at det åpner opp for mange andre ting framover, sa han til NRK.

Ved målgang ble han feiret av lagkamerater og konkurrenter.

– Han er et unikum og har revolusjonert kombinertidretten siden han kom inn, sa lagkompis Einar Lurås Oftebro til NRK.

– Han er en skikunstner, fortsatte Jørgen Graabak.

Mett og sliten

Tidligere søndag åpnet han opp om at han vurderte å gi seg allerede etter verdenscuphelgen i Oslo. 27-åringen begrunnet det med at han var sliten etter ski-VM.

– Jeg fikk den følelsen jeg har hatt hele vinteren av at jeg var ordentlig mett. Det har kostet mye krefter å mobilisere helg etter helg. Jeg har ikke vært lykkelig med det, sa han videre.

Riiber legger opp grunnet helseproblemer. Han har fått påvist Crohns sykdom, en kronisk inflammatorisk tarmtilstand som han må leve med resten av livet.

Mister ledelsen

Sesongen avsluttes i utgangspunktet med renn i finske Lahti neste helg. Dermed forsvinner trolig muligheten til å vinne verdenscupen sammenlagt.

Vinzenz Geiger lå 71 poeng bak før søndagens renn i sammendraget og vinner etter all sannsynlighet.

– Jeg kjente etter ski-VM i Trondheim at jeg gjerne skulle gitt meg der, så tenkte jeg at det hadde vært gøy å kjempe for verdenscupen sammenlagt, sa Riiber.

Alle var ikke like fornøyd med at Riiber ga fra seg muligheten til å ta en sjette og historisk sammenlagtseier, da ingen har vunnet sammenlagt mer enn fem ganger.

– Jeg hadde jo håpet å få han med en helg til, men når han har bestemt seg, er han fryktelig vanskelig å overbevise. Nå har han jo egentlig brutt et løfte til meg, da vi hadde en avtale om at vi begge skulle holde på til vi ikke orket lenger. Nå står jeg igjen, men det får vi nesten tilgi han, sa sportssjef Ivar Stuan med glimt i øyet.

– En helt vill reise

Kombinertlandslaget håper å lande en avtale med Riiber om en rolle rundt laget i framtiden.

– Vi må få ordnet et samarbeid med han, så vi får han inn i laget vårt. Vi må bruke han der han er best, sa Stuan til NRK.

Han var gråtkvalt da han snakket om kombinertstjernen.

– Det har vært en helt vill reise, sa Stuan.

Riiber fikk også mange lovord fra kombinertdamene, som avsluttet sin sesong søndag.

– Han har hatt en fantastisk karriere, vært en pioner, bare å ta av seg hatten. Levere den sesongen og det VM-et med de utfordringene han har hatt, står det stor respekt av, sa Gyda Westvold Hansen.

Avsluttet sesongen med ny Kollen-triumf

Gyda Westvold Hansen avsluttet kombinertsesongen med seier i søndagens kompaktøvelse i Holmenkollen.

17-åringen Ingrid Låte hoppet lengst i bakken, men stilte ikke til start under langrennet grunnet ryggproblemer. Dermed var det Westvold Hansen som gikk først ut på 5-kilometeren.

Lisa Hirner fra Østerrike var den nærmeste konkurrenten fra start med fem sekunder opp. Ida Marie Hagen startet som nummer ni, men gikk kjempegodt i sporet og var bare sekunder unna å ta igjen lagvenninnen.

Et fall i avslutningen spolerte seiersmulighetene til Hagen.

– Du kan si at det var et fall til ære for Jarl Magnus, som også falt i dag. Jeg begynte nesten å gråte selv da jeg så han gå i mål for siste gang. Han er skikkelig omtenksom og en veldig god venn, og jeg håper at jeg kan få ha han med videre rundt meg i årene som kommer, fortalte Hagen til NRK.