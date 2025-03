Kongshaug med VM-gull på 1500 meter: – Euforisk glede

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er vanskelig å beskrive. Det er mye følelser. Jeg har jobbet i mange år for det her. Det er stort, sa han til Viaplay.

Gullvinneren kjente åpenbart på følelsene da han fikk gullmedaljen og hørte nasjonalsangen i Vikingskipet.

– Nå er det en euforisk glede. At en nordmann står på toppen, det er rørende. Jeg er fantastisk glad på Peders vegne, sa lagleder Edel Therese Høiseth.

Sander Eitrem gikk inn til 1.45,75 i tredje siste par. Like etter gikk Kongshaug inn til en langt bedre tid i par med kinesiske Ning Zhongyan.

Da var fortsatt ikke gullet klart, for i siste par gikk nederlandske Kjeld Nuis og amerikanske Jordan Stolz. Der gikk det tregere, og Kongshaug sikret gullet til stor jubel i Vikingskipet.

– For en vanvittig opplevelse Peder ga oss her, sa Ida Njåtun i Viaplays sending.

Sto over distanse

Kongshaug sa fra seg plassen på 5000 meter for å konsentrere seg om 1500 meter og lagtempo.

– Jeg er i gullkampen på 1500 meter. Tidligere løp har vist at det kan bli ganske tett. Jeg vil maksimere muligheten for høyeste valør på den distansen. Da er det best å gi fra seg 5000-meterplassen, sa han før VM.

Kongshaug tok EM-gull og VM-bronse på 1500 meter i fjor.

Didrik Eng Strand klinket til med 1.45,67 på sin favorittdistanse søndag. Det holdt til en sterk femteplass. Eitrem endte på plassen bak.

Wiklund utenfor medaljeplass

Ragne Wiklund greide ikke å fortsette medaljefangsten da hun gikk samme distanse kort tid senere. 24-åringen klokket inn til 1.56,27, noe som holdt til en 7.-plass.

– Jeg har ikke fått trent på akselerasjon etter at jeg skadet ryggen. Jeg måtte regne med at åpningen var litt dårlig, men jeg holdt det bra sammen, sa hun.

Wiklund ble verdensmester på samme distanse i Heerenveen i 2021. To år senere ble det sølv på samme distanse samme sted.

24-åringen skuffet med fjerdeplass på 3000 meter tidligere i VM i Vikingskipet, før hun slo tilbake med sølv på 5000 meter lørdag.