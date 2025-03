Skuffende Kollen-farvel for Johaug – tviler sterkt på OL-deltakelse

For Johaugs del kan Kollen-innsatsen ha vært det siste vi så av henne i et internasjonalt skirenn. Hun gjorde comeback foran ski-VM i Trondheim, men har vært skeptisk til å forlenge karrieren til OL neste sesong.

Det er også høyst usikkert om hun stiller til start i verdenscupavslutningen i Lahti neste helg.

– Per nå blir det ikke Lahti. Jeg tror kanskje dette blir det siste, fastslo hun overfor NRK.

Og 36-åringen svarer som følger på spørsmål om hun satser inn mot OL til neste år:

– Det skal, veldig, veldig, veldig, veldig mye til for at jeg gyver løs på en ny sesong. Jeg føler at det her er det siste året mitt. Jeg er jo mett. Det eneste jeg ikke er mett på, og som irriterer meg fortsatt litt, er den femmila i Trondheim. Men jeg tviler veldig, veldig sterkt på at det blir noe OL på meg.

Ikke et superløp

Johaug gikk over mål til ledelse fra et relativt tidlig startnummer, men like etter kom Ilar i mål og slo henne med 17,8 sekunder.

Det ble relativt raskt klart at Johaug ikke hadde gått noe superløp. Hun ble vippet ned fra seierspallen av Victoria Carl og Ebba Andersson, mens Heidi Weng ble Ilars argeste utfordrer.

– Jeg følte egentlig at jeg gikk bra, men så var sekunderingene bare dårlige. Jeg var litt overrasket, for jeg følte at jeg gikk bra på ski. Det var ikke dette jeg drømte om, sa Johaug til NRK etter løpet.

Verdenscupseier nummer to

Weng kjempet på alt hun hadde mot slutten, men endte 1,6 sekunder bak svensken. Carl tok 3.-plassen.

Ilar hadde vunnet ett verdenscuprenn tidligere – en fellesstart i fristil over 20 kilometer i finske Ruka. Dermed doblet hun antallet verdenscupseirer foran Kollen-publikummet.

Jessie Diggins ble nummer seks søndag, og hun har sikret verdenscuptittelen sammenlagt. Hun har 430 poengs luke til Victoria Carl foran de tre siste verdenscuprennene i Tallinn og Lahti.