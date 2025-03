Nyenget i egen klasse i Holmenkollen – Klæbo langt bak

– Det er sånne dager som det her man trener for. Jeg fikk høre da jeg gikk denne distansen i Davos at jeg hadde litt Dæhlie-tendenser, og det var motivasjon for meg. Jeg tenkte på det der ute, at hvis det kunne være bitte litt (Bjørn) Dæhlie i dag og, så er det gøy. Det er sjeldent man har de dagene her, sa seierherren til NRK.

32-åringen sikret seg en gullmedalje på stafett og en sølvmedalje i skiathlon i VM i Granåsen, men falt også fra medaljer på både 10-kilometeren og femmila. Lørdag fikk han sin revansj.

Nærmest av de norske var Simen Hegstad Krüger som gikk inn til tredjeplass. Svenske William Poromaa forhindret norsk dobbeltseier, men måtte se seg slått av Nyenget med hele 51,2 sekunder.

– Tullete

Etter halvgått løp hadde Nyenget godt over halvminuttet ned til nærmeste konkurrent.

– Det er en tullete stor luke. Det er en helt egen klasse det Nyenget holder på med her, sa eksperten Torgeir Bjørn på NRKs sending.

Seieren var hans tredje for sesongen og hans femte i verdenscupen i karrieren.

Rennet var det første i verdenscupen etter VM i Granåsen. Der gjorde Johannes Høsflot Klæbo rent bord med seks av seks mulige gull.

Svak Klæbo-dag

Lørdag viste han ikke den samme formen, og 28-åringen var et stykke bak fra start. Han gikk i mål 2.03,2 sekunder bak seieren.

– Han var vel ute på første skitur etter VM i går. Jeg tror man stakk hull på en stor, stor ballong. Og så er det vel egentlig det mentale som har vært det vanskelige, det å få motivert seg til en ny verdenscuphelg nå, sa pappa Haakon Klæbo til NRK underveis i løpet.

Verdenscupsesongen er snart over. I neste uke blir det sprint i Tallinn i Estland, før det hele rundes av noen dager senere med renn i finske Lahti.

Klæbo ligger an til å vinne verdenscupen sammenlagt.