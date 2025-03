Hoppleiren åpner opp om mer juks – hevder tidligere sportssjef visste om det

Bjerkeengen åpner i et intervju med VG opp om episoden i polske Zakopane for fire år siden.

– Om ikke lederne våre erkjenner hvordan det har vært, da kommer vi ikke videre, sier Bjerkeengen til avisen.

Den siste uka har flere norske hoppere stått fram med at de aktivt forsøkte å manipulere kontrollører under sin karriere. Daniel-André Tande, Anders Jacobsen og Johan Remen Evensen sier at de visste at de hoppet med dresser som var utenfor reglementet.

Bjerkeengen sier at det i 2021 forekom en episode der de smurte trelim på hoppdressene. Det skulle gjøre dressen mer stiv og med det gi bedre flyevne. Marius Lindvik vant det aktuelle rennet.

– Limet ble blankt og forsvant. Og da vi bøyde oss i dressen og brukte den, løste det seg etter hvert opp. Dressen gikk gjennom alle kontrollene, forteller Bjerkeengen.

Bjerkeengen nevner tre konkrete episoder der de manipulerte utstyret. Han sier at tidligere sportssjef Clas Brede Bråthen var til stede da det ble gjort.

Bråthen har tidligere uttalt til VG at det ikke ble jukset under hans ledelse. Han var sportssjef for hopperne i over 20 år.

NTB har vært i kontakt med Bråthen og foreholdt ham uttalelsene fra Bjerkeengen. Han skriver følgende:

– Jeg ser med stor tristhet på nyhetsbildet som utvikler seg knyttet til hoppsporten, men jeg ønsker ikke å bringe ytterligere kommentarer til en negativ debatt rundt sporten jeg elsker.

Den samme uttalelsen har han gitt til VG.

