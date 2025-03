Syk Thingnes Bø reiser hjem: – Burde ikke gått i går

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det stemmer at Johannes har valgt å reise hjem. Det er viktigere å prøve å bli frisk slik at han får med seg det som skal skje i Holmenkollen neste helg, forklarer landslagssjef Per Arne Botnan.

De tre individuelle rennene (sprint, jaktstart og fellesstart) i Holmenkollen blir Thingnes Bøs siste. Han kunngjorde tidligere i år at han legger opp.

Thingnes Bø slet med sykdom inn mot torsdagens renn i Pokljuka, men stilte til start i et forsøk på å holde seg foran Sturla Holm Lægreid i kampen om seieren i verdenscupen sammenlagt.

– Sett i ettertid burde jeg ikke gått normalprogrammet i går. Å gå skirenn når man er syk er ingen god kombinasjon i det lange løp. Jeg står over i håp om å bli 100 prosent frisk til mine aller siste skirenn i Holmenkollen om en uke, sier Thingnes Bø.

Han er 39 poeng bak Lægreid i verdenscupen sammenlagt. I Pokljuka går Thingnes Bø glipp av fellesstart og stafett.

Neste søndag er en svært suksessrik karriere over.

