Premier League-trio videre i europacupene – hattrick for Bruno Fernandes

Fernandes tok ansvar da et hardt prøvet United-lag slo Real Sociedad 4-1 på Old Trafford og gikk til kvartfinale i europaligaen med 5-2 sammenlagt.

Portugiseren satte først inn to straffespark som vendte kampen etter at Mikel Oyarzabal ga gjestene fra Spania en tidlig ledelse, også det på straffespark.

Etter at Jon Aramburu ble utvist for å felle Patrick Dorgu som bakerste utespiller, punkterte Fernandes kampen med 3-1-målet i det 87. minutt, med assist fra Alejandro Garnacho.

– Selvtillit er viktig i fotball, og vi skaffet oss litt av det i dag, sa Fernandes til TNT Sports.

Diogo Dalot satte punktum på overtid, og United kan se fram til kvartfinale mot Lyon.

– Vi har hatt en god uke, hvor vi viste litt av framtiden. Dette var en god prestasjon av laget vårt. I denne turneringen kan vi dominere også fysisk, sa United-manager Ruben Amorim til TNT Sports.

Spurs gikk videre

Tottenham er også kvartfinaleklar i europaligaen etter 3-1-seier over AZ Alkmaar. Det gir 3-2-seier sammenlagt.

Wilson Odobert og James Maddison ga hjemmelaget 2-0-ledelse i London, men David Møller Wolfe og hans lagkamerater slo tilbake med Peer Koopmeiners' reduseringsmål, og det sto 2-2 sammenlagt.

Odobert ble matchvinner med sin scoring i det 74. minutt, og Spurs møter Eintracht Frankfurt i kvartfinale. Den tyske klubben slo ut Oliver Edvardsen og hans lagkamerater i Ajax med 4-1-seier torsdag.

– Det viktigste var å gå videre, men vi spilte bra også. Vi lagde litt problemer for oss selv underveis, men det var en fullt fortjent seier, sa manager Ange Postecoglou til TNT Sports.

Chelsea slo FCK

Chelsea slo FC København 1-0 takket være Kiernan Dewsbury-Halls scoring i det 55. minutt, og med 3-1 sammenlagt er laget klart for kvartfinale i conferenceligaen.

Motstander blir Legia Warszawa, som så vidt greide å slå ut Molde med vinnermål i slutten av ekstraomgangene.

– Det var viktig å ta seg til kvartfinale. Nå blir målet å ta enda et steg. Denne klubben har alltid vunnet trofeer, og vi skal gjøre vårt beste for å greie det denne sesongen, sa manager Enzo Maresca til TNT Sports.

Birger Meling og Mohamed Elyounoussi startet begge for FCK på Stamford Bridge.

Tokmac scoret

Etter Moldes og FCKs tap er Djurgården siste nordiske klubb i conferenceligaen. Tokmac Nguen scoret det siste målet da stockholmslaget slo kypriotiske Pafos 3-0 torsdag. Både han og Tobias Gulliksen spilte hele kampen.

Kristoffer Normann Hansen var med da Jagiellonia Bialystok slet seg videre mot Cercle Brugge og sørget for at det er to polske lag i kvartfinale.

Tobias Børkeeiet fikk et kort innhopp da Rapid Wien slo ut Borac Banja Luka.