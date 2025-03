Politiet advarer folk mot fyll og fest under Kollen-helgen i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Terrenget rundt den nye løypa egner seg dårlig for den typen fest vi kjenner fra skogene rundt Frognerseteren, sier politioverbetjent Erlend Frigaard til Avisa Oslo.

På grunn av lite snø gjennomføres rennene i en kortere løype i år, og det betyr at turen opp til Frognerseteren utgår.

Stefan Marx, daglig leder for Holmenkollen Skifestival, sier til avisen at de i samråd med politiet i år har funnet ut at det er riktig å fraråde folk å reise opp.

Men det er likevel muligheter for fest – dog uten fyll. I år åpnet Kapellskogen for unge og festglade. Ved inngangen blir det blant annet gjennomført en «termoskontroll», fordi alkohol og andre rusmidler ikke er tillatt under den alternative markafesten.