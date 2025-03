Kombinertsjef Stuan om bindingsbråket: – Vi skal bevise at Lasse tar feil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Stuan fortalte om en tøff uke etter at ski-VM var over da NTB møtte ham og resten av kombinertlandslaget i Holmenkollen fredag.

– Vi hadde et håp om å kunne ta oss igjen etter en tøff VM-periode, og så blir hele uka ødelagt etter det som skjer i hoppleiren, men også det at vi får en av trenerne våre suspendert. Det skaffer oss både ekstra jobb og tankevirksomhet, sier Stuan til NTB.

Norge er innblandet i flere pågående saker hos Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS). Den ene av dem er knyttet opp til mistanke om juks fra det norske kombinertlandslaget.

Jørgen Graabak ble disket i lagkonkurransen i kombinert i VM grunnet en feil binding. Da skiene i etterkant skulle kontrolleres på nytt, hadde det norske laget endret binding, ifølge FIS, som svarte med å suspendere Norges trener Truls Johansen.

Hard dom, helt feil

Lasse Ottesen, renndirektør i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS), var hard i sin dom da NTB snakket med ham torsdag.

– I mine veldig, veldig mange år i FIS er dette første gang vi er i en så alvorlig sak, og som overhodet ikke er akseptabel, sa Ottesen til NTB.

Han mener at FIS har godt belegg for at Norges trener Truls Johansen er suspendert.

– Vi har bevis med både bilde og at flere kontrollører så den bindingen som man ble disket med, så for oss blir det et forsøk på å manipulere en jury. Derfor havnet den på bordet til FIS. Vi håper resultatet kommer ganske snart, sa Ottesen til NTB.

Stuan har en annen oppfatning av hva som faktisk skjedde.

– Det vi har sagt i mediene er at vi ikke bevisst har gjort noe slikt, og det skal vi bevise gjennom den pågående prosessen. Der tar Lasse helt feil, sier Stuan til NTB.

– Har dere kommet med innspill til FIS, og er dere kontaktet av FIS?

– FIS har tatt kontakt med Truls, og de skal ha samtaler til uka. Det er veldig bra. Det blir ord mot ord. Vi vet hva som er skjedd, og det vet ikke Lasse. Det har vi prøvd å forklare, men det er ikke nådd fram. Vi har full respekt for at FIS har en jobb å gjøre, men enn så lenge er vi ikke spurt.

Ingen sak

– Mange mener at Graabak også burde ha blitt suspendert i likhet med hopperne?

– Jørgen er blitt dratt inn i noe han ikke har noe med., og Jørgen er straffet gjennom disken. Så lenge det ikke er skjedd en feil, så mener ikke vi at det er noen sak, sier Stuan.

En eventuell straffereaksjon fra FIS kommer ikke før deres etterforskning er avsluttet.

– Vi opplevde situasjonen som at de bevisst ønsket å jukse på en diskvalifikasjon. De kom opp og leverte en binding som var OK, og som de påstår var den bindingen som ble brukt i rennet, sa FIS' renndirektør Lasse Ottesen til NTB torsdag.

Stuan sier at den siste uken har vært tung.

– Jeg har vært helt på felgen ork-messig. Du er sliten og mentalt utladet. Men vi har fått gjort det vi skulle og fått levert alt det som FIS ba oss om å gjøre, og vi har kommet oss til start her til rennene i helgen.

– Alle kjenner reglene

Ottesen er skuffet over at det norske laget både i hopp og kombinert etterforskes.

– Vi er selvfølgelig overrasket og veldig skuffet. Vi må håndtere saken. Vårt mål er overhodet ikke å diske og ta noen. Alle som er i hopp og kombinert kjenner til reglene, sier han og legger til:

– Vi har regler, og de reglene sørger vi for å etterkomme. Hvis hoppdressregelen sier at du har 80 centimeter i skrittet, kan du ikke ha 85. Har du 80,1, må vi diskutere hvor målepunktet er, og det blir mer på detaljnivå. Når man går til det skritt man har gjort her, så er det ingen diskusjon.

– Hvor vil du si at grensen mellom uflaks og bevisst juks går?

– Det kan være manipulasjon, men alle er enige om at det finnes en feilmargin. Hvis du har for stor dress, diskes du det rennet.

– Det er ikke på bordet å kalle alle diskvalifikasjon for dress, juks?

– Ikke fra vår side, sier Ottesen.