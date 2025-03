Kombinertsjef Ottesen: – Alle kjenner reglene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– I mine veldig, veldig mange år i FIS er dette første gang vi er i en så alvorlig sak, og som overhodet ikke er akseptabel, sier Ottesen til NTB.

Norge er innblandet i flere saker hos Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS). I alt fem hoppere er suspenderte som følge av juks under VM, og i tillegg etterforsker FIS påstått juks fra det norske laget i kombinert.

Jørgen Graabak ble disket i lagkonkurransen i VM grunnet en feil binding. Da skiene i etterkant skulle kontrolleres på nytt, hadde det norske laget endret binding.

– Vi opplevde situasjonen som at de bevisst ønsket å jukse på en diskvalifikasjon. De kom opp og leverte en binding som var OK, og som de påstår var den bindingen som ble brukt i rennet, sier Ottesen.

– Vi har bevis med både bilde og at flere kontrollører så den bindingen som man ble disket med, så for oss blir det et forsøk på å manipulere en jury. Derfor havnet den på bordet til FIS. Vi håper resultatet kommer ganske snart, forklarer rennlederen.

Fra norsk hold hevdes det at de ikke trodde at skiene skulle kontrolleres på nytt, og at de derfor byttet binding.

– Alle kjenner reglene

Ottesen er skuffet over at det norske laget både i hopp og kombinert etterforskes.

– Vi er selvfølgelig overrasket og veldig skuffet. Vi må håndtere saken. Vårt mål er overhodet ikke å diske og ta noen. Alle som er i hopp og kombinert kjenner til reglene, sier han og legger til:

– Vi har regler, og de reglene sørger vi for å etterkomme. Hvis hoppdressregelen sier at du har 80 centimeter i skrittet, kan du ikke ha 85. Har du 80,1, må vi diskutere hvor målepunktet er, og det blir mer på detaljnivå. Når man går til det skritt man har gjort her, så er det ingen diskusjon.

Er alt juks?

– Hvor vil du si at grensen mellom uflaks og bevisst juks går?

– Det kan være manipulasjon, men alle er enige om at det finnes en feilmargin. Hvis du har for stor dress, diskes du det rennet.

– Det er ikke på bordet å kalle alle diskvalifikasjon for dress, juks?

– Ikke fra vår side, sier Ottesen.

Marius Lindvik og Johann Forfang ble begge offer for lagledelsens overtråkk. Om det samme burde gjelde for Graabak, svarer Ottesen:

– Det har jeg ingen kommentar til, for det er etikkrådet som har bestemt det.

