Keeperbrøler og håndgemeng da Legia slo Molde ut av conferenceligaen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lagene var snaut ti minutter fra straffesparkkonkurranse da Marc Gual satte inn det avgjørende målet i det 108. minutt. Han gjorde en ypperlig vending, vendte bort Valdemar Lund og skjøt, men skuddet gikk rett på Jacob Karlstrøm, som burde ha reddet enkelt. I stedet glapp han ballen mellom beina og så den trille over streken.

– Det er kjedelig, selvfølgelig. Jeg synes vi kjemper bra, men vi klarer ikke å score. I de avgjørende situasjonene er vi ikke gode nok, og da ryker vi ut, dessverre, sa Fredrik Gulbrandsen til Viaplay.

Molde skapte mange muligheter til å slå tilbake etter at Legia tok ledelsen ved Ryoya Morishita i det 34. minutt, men fikk ikke ballen i mål. Med 1-0 til hjemmelaget ble det ekstraomganger i griseværet.

Der greide ingen av lagene å skape store sjanser, og det så ut til å gå mot straffedrama inntil en fortvilet Karlstrøm slapp inn vinnermålet. Han hadde ellers vært meget god.

Tumulter på tampen

– Det er sånt som skjer. Han har vært veldig bra siden han kom tilbake, så det skal han ikke tenke på, sa Gulbrandsen til Viaplay om Karlstrøm.

– Jeg klarer ikke helt å gi slipp på hjemmekampen, da vi ga dem to mål. Vi visste det ville bli tøft her.

Helt på tampen ble det håndgemeng mellom spillere og ledere etter at Kristian Eriksen pådro seg to gule kort med kort mellomrom og ble utvist. Han svarte med en ettersleng etter å ha blitt lagt i bakken av Jan Ziolkowski med et brytegrep.

Legia-kaptein Artur Jedrzejczyk løp inn på banen for å delta i tumultene etter å ha blitt byttet ut, og også han fikk rødt kort.

Molde hadde 3-0-ledelse ved pause i hjemmekampen forrige uke, men Legia reduserte to ganger i den andre omgangen og innledet hjemmekampen med blod på tann.

Under press

Molde ble satt under press i regnværet, og hjemmelaget kom til noen store sjanser. I det 20. minutt vant Rafal Augustyniak i lufta mot Fredrik Gulbrandsen på et hjørnespark og nikket i stolpen, og Gual skjøt over på returen fra kort hold.

Gjestene var ikke ufarlige, og Gulbrandsen scoret da han ble spilt gjennom på en kontring etter en drøy halvtime, men han var så vidt offside.

I det 34. minutt scoret Legia målet som betydde utligning sammenlagt. Etter et langt angrep brøt høyreback Pawel Wszolek gjennom på kant, vendte bort Halldor Stenevik to ganger og slo flatt inn i målgården der Morishita kunne score fra kloss hold.

Molde hadde en stor sjanse til å komme foran igjen i omgangens siste ordinære minutt, da Stenevik brøt gjennom på kant og fant Gulbrandsen med et innlegg. Spissen tok ned ballen og skjøt hardt, men keeper Kacper Tobiasz svarte med en kjemperedning.

Molde førte

I den andre omgangen var det Molde som førte kampen i lange perioder og satte hjemmelaget under press.

Det førte til flere gode sjanser. I det 52. minutt slo Mats Møller Dæhli skrått ut til Kristian Eriksen, som avsluttet i god posisjon, men Legia-forsvarer Rúben Vinagre blokkerte. Deretter klarerte kaptein Artur Jadrzejczyk i armen til en motspiller. Molde ropte på straffe, men armen var inntil kroppen.

Rett etter ble Gulbrandsen satt opp av Magnus Wolff Eikrem og skjøt, men Steve Kapuadi blokkerte. Ballen spratt til Dæhli, som avsluttet alene med keeper, men Tobiasz gjorde seg stor og stoppet skuddet.

I det 80. minutt kom en ny stor sjanse da Eriksen brukte både fart og muskler på et langt framspill. Han gikk i duell med keeper og fikk ballen forbi ham, men Jadrzejczyk blokkerte foran tomt mål.

I det 89. minutt holdt Legia på å avgjøre da Gual ble spilt gjennom på en kontring, men Karlstrøm berget Molde med en flott redning, og Morishita sleivet returen høyt over mål.









(©NTB)