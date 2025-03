Sander Eitrem ble verdensmester på 5000 meter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Russiskfødte Vladimir Semirunniy, som nå representerer Polen, gikk allerede i tredje par inn til en knallsterk ledertid på 6.12,95. Det økte presset.

Ledertiden sto fortsatt da Eitrem startet i nest siste par, men den norske hjemmefavoritten slo den etter en spennende duell med nederlenderen Beau Snellink. Sistnevnte tok sølvet med 6.11,72.

Davide Ghiotto, verdensrekordholderen på 10.000 meter, gikk til angrep på ledertiden i siste par, men var sjanseløs.

– Fy fader, det er så deilig! Jeg har vært litt usikker de siste dagene, så det er rått, sa Eitrem til Viaplay.

Han har vært småsyk i oppkjøringen til VM.

Uhell underveis

TV-bilder viste at Eitrem sparket borti tidtakerboksen ved en passering, og det skapte usikkerhet hos Viaplay-kommentatorene. I svingen kan man bli disket for å sparke borti banemarkeringen, men for Eitrem fikk det ikke konsekvenser.

– Jeg merket at jeg traff en kloss eller noe i tidtakersystemet. Hadde jeg blitt disket på grunn av noe sånt ... heldigvis gikk det fint, sa han til kanalen.

– Jeg har følt litt på presset, for det er mange som kommer og ser på. Å klare å vinne når jeg har hatt så mye press, det er godt.

Eitrem kom til løpet som favoritt etter å ha vunnet verdenscupen langdistanse. Han vant tre løp og var på pallen i alle seks. Han ble toer bak Chris Huizinga i verdenscupfinalen i Heerenveen, mens det ble to 3.-plasser. En av dem kom i 10.000-meteren i Calgary der Ghiotto satte verdensrekord.

Langt bak

Sigurd Henriksen gikk inn til 6.30,72 og ble nummer 19.

– Tiden er ikke noe å skryte av. Jeg ble litt ivrig fra start med publikum og trøkket, og da ble det tungt mot slutten, sa Henriksen til Viaplay.

Tenåringen Filip Møller Nordal fikk sin VM-debut fordi Peder Kongshaug valgte å konsentrere seg om 1500 meter og lagtempo. 19-åringen gikk i første par inn til 6.47,28, som ga sisteplass av de 20 deltakerne.

– Det ble tungt veldig tidlig. Kroppen var ikke helt på lag i dag, og da er det vanskelig å gå på skøyter, sa Nordal til Viaplay.