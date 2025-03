Real Madrid knuste Atléticos mesterligahåp etter omdiskutert straffekonk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Atlético Madrid håpet å sende Real ut av mesterligaen for første gang, etter å ha trukket det korteste strå i fem tidligere dueller i sluttrundene, inkludert to finaler. Det så lenge lyst ut, men det ble bare 1-0-seier onsdag og 2-2 sammenlagt.

Alexander Sørloth scoret sikkert med Atléticos første straffespark, men det neste fra Julian Álvarez ble underkjent etter VAR-titting fordi han skled og var borti ballen med begge bein før den gikk i mål.

Jan Oblak gjorde opp for det da han reddet Reals fjerde straffe fra Lucas Vázquez, men så skjøt Marcos Llorente i tverrliggeren med Atléticos fjerde, og Antonio Rüdiger kunne sende Real videre da hans skudd så vidt snek seg inn via Oblaks hånd.

– Vi er i sjokk. Vi gjorde en kjempeprestasjon fra start til slutt. Jeg synes vi fortjente o vinne som lag, som klubb, og for våre supportere. Dette var et tungt slag, sa stopperen Clément Lenglet til Movistar.

– Vi hadde snakket om muligheten for straffesparkkonkurranse, men det føles litt som et lotteri, sa Real-keeper Thibaut Courtios. Real vant selv om han ikke reddet en straffe.

Conor Gallagher scoret det eneste målet i selve kampen da han ga Atlético ledelsen etter bare 28 sekunder. Atlético Madrid var det beste laget, men Real Madrid hadde den største sjansen utenom scoringen.

Vinicius Junior sto for en fryktelig straffemiss i det 70. minutt etter at Kylian Mbappé ble revet ned av Clément Lenglet da han hadde passert to motspillere og kommet til Real Madrids første sjanse i kampen.

Fra 11-metersmerket sparket den brasilianske stjernespissen ballen høyt over mål og i tillegg utenfor. Carlo Ancelotti byttet ham ut før straffesparkkonkurransen.

Sørloth ble byttet inn i det 89. minutt sammen med Ángel Correa, og de to kom til flere gode sjanser i den drøye halvtimen de spilte, uten å lykkes.

Tidlig ekstase

Atlético Madrid brukte bare sekunder på å utligne byrivalens 2-1-ledelse fra den første kampen. Gallagher sendte hjemmefansen på Metropolitano i ekstase med sitt første mesterligamål.

Det startet med et langt oppspill som ble elendig klarert av Raul Asencio rett til Antoine Griezmann. Via Gallagher havnet ballen hos Álvarez, som spilte Rodrigo de Paul fram på høyresiden. Hans harde og flate innlegg ble ikke håndtert av Real-forsvaret.

Ved nærmeste stolpe hælflikket Giuliano Simeone ballen via Asencio, og inne i målgården holdt Gallagher seg foran Federico Valverde og skled ballen i mål fra kort hold.

Etter drømmestarten var det et tafatt Real-lag som tross masse ballbesittelse ikke greide å skape noe som helst mot det velorganiserte Atlético-laget, som sto for det som var av muligheter i omgangen.

Álvarez satte Thibaut Courtois på et par prøver som Real-keeperen besto, og Real-forsvaret måtte jobbe hardt for å holde Atlético-spillerne fra livet.

Ved pause viste Uefa-statistikken 37-63 i ballbesittelse, 8-3 i avslutninger, 20-41 i angrep og 55-50 i løpskilometer.

Eksplosjon

Courtois måtte i aksjon igjen tidlig i den andre omgangen for å stoppe en suser fra Álvarez, men det fortsatte å være en kamp fattig på store målsjanser.

Ved halvspilt 2. omgang endret det seg plutselig. Først kom Real til sin første ordentlige sjanse i kampen med en fin kontring og litt Mbappé-magi. Eduardo Camavinga vant ballen i eget felt, og via Vinicius Junior og Jude Bellingham ble den brakt fram til Mbappé, som utfordret Atlético-stopperne og føk forbi dem inn i feltet. Lenglet rev ham ned, og dommeren nølte ikke med å peke på straffemerket.

Sekunder etter at Vinicius Junior misset grovt, stormet Giuliano Simeone i angrep for Atlético og viste hvordan man skal skyte. Courtois måtte ta fram sitt beste for å stoppe hans rakett mot nærmeste kryss.

Sekunder etter at han ble byttet inn, kom Correa til en stor sjanse da han trikset ballen forbi Rüdiger og fyrte over fra spiss vinkel og kort hold.

I ekstraomgangene var Correa nær å finne Sørloth alene foran mål, men nordmannen fikk noen gode avslutningssjanser likevel. I det 98. minutt traff han ikke på en vanskelig volley som kunne blitt et supermål om han hadde lykkes.

Lidelseshistorie

Atlético Madrid har en lidelseshistorie mot byrivalen i mesterligaen. Laget har alltid stått igjen som taper etter klubbenes mesterligamøter, blant dem finalene i 2014 (da Real avgjorde til 4-1 i ekstraomgangene etter å ha utlignet på overtid) og 2016 (da Real vant på straffespark).

Atlético ble i tillegg slått ut av naboen i kvartfinalen i 2015 og semifinalen i 2017, samt i semifinalen i den gamle serievinnercupen helt tilbake i 1959.

Real Madrid har vunnet mesterligaen 15 ganger, Atlético har tapt alle sine tre finaler – to av dem altså mot byrivalen. Heller ikke i år blir det mesterligatriumf for Atlético, mens Real kan fortsette jakten på sin 16. tittel.