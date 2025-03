Oppsving i Kollen-salget tross hoppjukset: – Tror folk vil vise støtte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det forteller markedssjef Elin Scott i Holmenkollen Skifestival.

– På tross av skandalen har det faktisk vært et oppsving i billettsalget de siste dagene. Jeg tror folk vil vise sin støtte til utøverne, sier hun til NTB.

– Vi kan ikke sammenligne med tallene fra i fjor, for da var langrenn og kombinert samme dag, legger Scott til.

Raw Air starter torsdag i Holmenkollen for både kvinner og menn. Deretter flytter turneringen over i skiflygingsbakken i Vikersund og avvikles der gjennom helgen.

Konkurransene går uten Marius Lindvik og Johann Forfang. Onsdag ble de midlertidig suspendert av Det internasjonale skiforbundet (FIS) som følge av det norske dressjukset i VM i Granåsen.

De har nektet for å ha visst noe om de manipulerte dressene. Landslagsledelsen har erkjent at det var et forsøk på å lure systemet da Lindvik tilsynelatende hoppet til sølv i storbakken. Etter rennet ble han og Forfang diskvalifisert i finaleomgangen.

