Olympisk mester om den norske hoppskandalen: – Har aldri skjedd før

– Det er mye verre (enn det jeg har sett før). Dette er noe helt annet. Det har aldri skjedd før, tror jeg, sier østerrikeren til NTB.

Koch var en del av det østerrikske laget som tok OL-gull i Torino i 2006 og har i tillegg seks VM-gull i hopp og skiflygning på CV-en.

I disse dager jobber han som ekspert for den østerrikske TV-kanalen ORF og var til stede under onsdagens pressekonferanse i Holmenkollen.

Der kom det fram at Lindvik og Forfang er blitt suspendert av FIS og dermed må stå over blant annet Raw Air-rennene på hjemmebane.

– Det er et problem. Det er et problem for hoppsporten og et stort problem for det norske forbundet, sier Koch.

– Hvis du konkurrerer i en idrett som er preget av utstyr, er det ganske vanlig (å jukse). Man prøver å pushe reglene litt, men ikke så mye at man lager nye regler, sånn som det har skjedd her, legger han til.

Ikke svart

NTB har ikke lykkes i å få noen svar fra Skiforbundet på Kochs uttalelser. Tidligere i uken har imidlertid både Forfang og Lindvik sagt at de aldri ville hoppet med dressene dersom de visste at de hadde blitt manipulert.

– Det er viktig for meg å klargjøre at jeg aldri har visst at dressen min var manipulert. Jeg har alltid stolt helt og fullt på de som ordner utstyr, og som har jobbet hardt for å gi meg de beste forutsetningene. Men nå ble en linje krysset, skrev Forfang på Instagram.

– Jeg ville aldri ha brukt den om jeg visste det, istemte Lindvik.

Også i en pressemelding søndag bedyret Forfang og Lindvik at de aldri bevisst ville jukset med dressen.

Mistet sølv

Lindvik og Forfang ble diskvalifisert i finaleomgangen i storbakkerennet i VM grunnet manipulerte hoppdresser. Det gjorde at Lindvik mistet sølvet, mens Forfang ble deplassert fra 5.-plass.

Trener Magnus Brevig og hoppsjef Jan-Erik Aalbu har begge innrømmet at det ble gjort med viten og vilje. Brevig har siden blitt suspendert sammen med assistent Thomas Lobben og skredder Adrian Livelten.

