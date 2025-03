Nordmann erkjenner å ha drept finsk idrettsprofil – nekter for planlegging

Drapet skjedde i den finske byen Esbo i oktober i fjor. Ifølge påtalemyndigheten ble drapet planlagt i to uker før det ble gjennomført.

– Handlingen var planlagt, sa statsadvokat Annuka Juntunen da hun gikk gjennom tiltalen i retten.

Nordmannen har erkjent de faktiske forholdene rundt drapet, men har ikke erklært straffskyld etter tiltalen.

Etter at tiltalen var lest opp, svarte mannens forsvarer, Ville Luoto, at klienten erkjenner å ha skutt Puhakka, men at han avviser at drapet skjedde med overlegg, skriver Helsingin Sanomat.

Skjøt to ganger

– Han innrømmer å ha skutt to ganger forfra med hagle og slått ham i hodet med løpet til hagla minst to-tre ganger, sa Luoto ifølge den finske kringkasteren YLE, som følger rettssaken.

– Etter det sa han farvel, sa Luoto videre.

Det er stor oppmerksomhet rundt saken i finske medier. Janne Puhakka var en tidligere kjent ishockeyspiller, ikke minst fordi han sto fram som homofil. Da han ble drept, var han aktuell som deltaker i Finlands utgave av realityserien «Forræder».

Gjennom det ti år lange forholdet til den nå tiltalte nordmannen var paret også godt kjent i sosiale medier. Nordmannen skal imidlertid ha tatt bruddet med Puhakka tungt og blitt svært sint da han fikk vite at ekssamboeren hadde fått en ny kjæreste.

Avtalte møte

Rettssaken startet med at aktor, statsadvokat Annukka Juntunen, leste opp tiltalen mot nordmannen. Den går ut på at nordmannen er tiltalt etter det som best kan omtales på norsk som overlagt drap.

Etter å ha planlagt hva som skulle skje, avtalte nordmannen med ekssamboeren et møte i det som hadde vært deres felles hjem den 13. oktober. Allerede den 29. september og 2. oktober skal han ha beskrevet overfor en venn skytemåten og medieomtalen det ville utløse.

– Da Puhakka kom inn i gangen, gikk nordmannen inn på kjøkkenet, hvor han ladet hagla. Etter det skjøt han Puhakka, sa aktor i følge YLE.

Etter skytingen skal den tiltalte ha slått Puhakka i hodet 9–10 ganger med geværet han hadde brukt til å skyte med.

Kysset og tok bilde

Ifølge tiltalen skal så nordmannen ha kysset den døde Puhakka og tatt et bilde av ham før han sendte melding om dødsfallet til offerets mor.

Ifølge tiltalen skal han ha skutt to skudd med en hagle før han også slo Puhakka flere ganger i hodet med våpenet.

– Han husker bare å ha skutt én gang. Ut fra den foreløpige etterforskningen er det helt ubestridt at det ble avfyrt to skudd, sa Luoto.

Åpne dører

Det er tatt ut tiltale om drap, som kan utløse livstidsstraff i Finland. Det innebærer som regel at man må sone i fengsel opp mot 15 år.

– Etter tolv år kan man få saken behandlet av retten, før man kan slippes ut på vilkår. Men i praksis sitter man i fengsel i minst 14–15 år, sier Kimmo Noutio, professor i strafferett ved Universitetet i Helsingfors, til TV 2.

Rettssaken i Västra Nylands tingsrett går for åpne dører og med presse og publikum til stede. Det er satt av fire dager til rettsforhandlingene i Esbo.