IOC-president Thomas Bach reagerer kraftig på hoppjukset: – Ekstremt skuffet

Bach møtte NTB og utvalgte internasjonale medier digitalt onsdag i forbindelse med at han om kort tid gir seg som president i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

På spørsmål om Bach har fått med seg hoppjukset i Granåsen, svarer IOC-sjefen:

– Jeg har hørt om dette, lest i mediene og fulgt saken. Jeg er ekstremt skuffet over hvordan det skjedde, og at det ikke bare tilsynelatende, men åpenbart ble gjort med vilje. Det var tydelig en energi bak det i den hensikt å jukse, det var ikke bare tilfeldig at det skjedde.

Etter intervjuet sprakk nyheten om at hopperne Marius Lindvik og Johann Forfang er blitt midlertidig suspendert.

Viser til sykkelsporten

Bach trekker videre paralleller til andre idretter og mer enn antyder at dressjukset er del av et økende problem internasjonal idrett må forholde seg til.

– Denne formen for teknologisk juksing er ikke bare en utfordring i skihopping. Det gjelder også sykling og andre idretter, der det snakkes om teknologisk doping. Dermed er ikke dette bare relatert til hopp og vintersport. Det er en utfordring over alt som følge av den tekniske utviklingen, sier IOC-presidenten.

Deretter sender han en krystallklar oppfordring:

– Vi har sett at sykkelsporten har reagert med nye tester og kontrollmetoder. Jeg håper alle internasjonale særforbund som måtte være bekymret for disse tingene, tar lærdom av det som skjedde med hopperne i Norge, sier Bach.

Lover opprydding

Han er ikke den eneste som har reagert sterkt på det som utspilte seg på Granåsen-VMs nest siste dag. Det internasjonale skiforbundets president Johan Eliasch er på samme spor.

– Jeg er dypt sjokkert over hendelsene som fant sted under lørdagens hoppkonkurranse for herrer i stor bakke, sier svensken til NRK.

– Respekt og rettferdighet er kjerneverdiene i vår sport og sikrer at den beste utøveren vinner basert på meritter. Det er absolutt ingen plass for manipulering, og vi tar alle bekymringer seriøst og tilnærmer oss dem med åpenhet og grundighet, legger han til.

FIS har igangsatt en gransking som har som formål å komme til bunns i jukset det norske laget gjorde seg skyldig i foran og under storbakkerennet.

– Situasjonen er åpenbart ekstremt foruroligende og skuffende, sa FIS-generalsekretær Michel Vion etter suspensjonene av Lindvik og Forfang.

Snart slutt

Thomas Bach er inne i sine siste dager som IOC-president. I neste uke skal hans etterfølger velges på kongressen i den greske kystbyen Pylos.

Sju kandidater er med i kampen om den prestisjetunge jobben. Blant dem er den internasjonale friidrettspresidenten Sebastian Coe og FIS-president Eliasch.

Med i kampen er også Juan Antonio Samaranch jr., sønn av den tidligere IOC-presidenten med samme navn.

71 år gamle Bach gir seg etter å ha sittet som de olympiske lekenes øverste sjef siden 2013.

