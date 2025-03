Hopp-topp trekker seg: – Nå går det ikke lenger

Nyheten kommer i et intervju hun har gitt til VG.

– Jeg elsker denne sporten. Familien min elsker sporten. Men nå går det ikke lenger. Jeg kan ikke ta en opprydding til, sier Korsen og fortsetter:

– Jeg har alltid vært en som tar ansvar ved å stå i vanskelige situasjoner. Men nå, for første gang tror jeg, så er det nok. Nå tar jeg ansvar og går.

Avgjørelsen om å trekke seg tok hun etter noen turbulente dager. Sist helg ble det avdekket juks med de norske hoppdressene etter storbakkerennet i VM i Granåsen. Siden har saken tatt stadig nye vendinger.

– Den siste tiden har vært ekstremt tøff, sier Korsen og omtaler det som en lettelse at hun nå forlater det frivillige vervet som hoppleder.

Det var dressene til Marius Lindvik og Johann Forfang som ble tatt for å være manipulerte. I starten nektet landslagsledelsen for at det var juks, men dagen etter kom innrømmelsen om det hadde vært et forsøk på å lure systemet.

Mandag ble landslagstrener Magnus Brevig og servicemann Adrian Livelten suspendert av Norges Skiforbund, og senere skjedde det samme med assistenttrener Thomas Lobben.

Lindvik og Forfang har begge vært tydelig på at de ikke visste om jukset, men onsdag ble de likevel midlertidig suspendert av Det internasjonale skiforbundet (FIS). Årsaken er at de er en del av granskingen som er satt i gang.

Korsen har tidligere måttet håndtere bråket som var mellom daværende hoppsjef Clas Brede Bråthen og ledelsen i skiforbundet.

Les kommentar: Hopprennet i Kollen har et bakteppe som er historisk ødeleggende (+)

Les kommentar: Det norske jukset er nesten like sjokkerende som bloddopingen fra VM i Seefeld (+)