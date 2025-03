B-preget Arsenal tok seg videre i mesterligaen med kort Ødegaard-innhopp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

London-klubben vant totalt 9-3 etter 7-1-seieren på bortebane i det første oppgjøret. I kvartfinalen venter Real Madrid.

Arsenal stilte et veldig B-preget lag med stjerner som Martin Ødegaard, William Saliba, Jurriën Timber og Gabriel Martinelli på benk.

Likevel tok vertene ledelsen etter bare seks minutter signert Oleksandr Zintsjenko, før Ivan Perisic utlignet 12 minutter senere.

Arsenal kunne likevel gå til pause med 2-1-ledelse etter at Declan Rice headet inn et innlegg fra Raheem Sterling etter 37 minutter.

Med 20 minutter igjen på klokken utlignet Couhaib Driouech og fastsatte med det resultatet.

– Det var en spesiell følelse å spille mot min tidligere klubb. Jeg er fortsatt glad i PSV, sa Zintsjenko til TNT etter å ha spilt og scoret i en uvant midtbanerolle.

– Jeg har spilt der for Ukrainas landslag, men jeg sa til Martin og Declan at nå forstår jeg hvor mye de løper. Det er andre krav i dag, sa han.

Ødegaard ble byttet inn etter 78 minutter sammen med Martinelli og Timber.

Villa videre

Aston Villa er også klar for kvartfinale etter at de vant 6-1 sammenlagt over Hugo Vetlesens Brugge. Britene hadde med seg en 3-1-ledelse fra borteoppgjøret og vant 3-0 på hjemmebane i onsdagens oppgjør.

I kvartfinalen møter de imidlertid knallhard motstand i Paris Saint-Germain, som tok seg videre på bekostning av Liverpool etter straffesparkkonkurranse tirsdag kveld.

Brugge fikk en knallhard start på bortekampen da Kyriani Sabbe ble sendt rett i dusjen etter bare 17 minutter.

Asensio-magi

Gjestene klarte likevel å holde nullen til pause, men seks minutter etter hvilen sendte Marco Asensio Villa i ledelsen.

Sju minutter senere økte Ian Maatsen ledelsen, før Asensio satte inn sitt andre for kvelden.

– Jeg er veldig glad for seieren, ikke minst med tanke på tilhengerne som lager fantastisk atmosfære, sa Asensio til TNT Sports.

Vetlesen satt hele kampen på benken.