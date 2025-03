Verdenscuprenn i skiskyting kan bli avlyst etter kraftig regnvær

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Regnvær i den slovenske skiskyttermetropolen har skapt store utfordringer for arrangørene og Det internasjonale skiskytterforbundet.

Renndirektør Borat Nunar vedgår at situasjonen er svært krevende.

– Det er utfordrende, og hovedproblemet er at det er altfor mye vann i løypene. Vi kjemper med å få vannet bort fra bakken, sier han til Sveriges Television.

Skiskyttertoppen våger ikke love at rennene denne uken kan reddes. Det handler blant annet om at værprognosene for de kommende dagene er svært usikre.

Botnan ikke pessimist

Ingen reserveplan foreligger dersom rennene ikke kan gjennomføres.

– Det kommer til å bli vanskelig. Jeg kan ikke love noe, men vi skal kjempe så lenge det er behov for det, sier Nunar til SVT.

NTB snakket med Norges landslagssjef Per Arne Botnan onsdag ettermiddag. Han sto da på sidelinjen mens de norske lagene gjorde unna den siste treningen.

Botnan er ikke like pessimistisk som renndirektøren.

– Man skulle kanskje tro det skulle være enda verre forhold. Nå har jentene trent i dag. Det er vått i partier ned mot stadion, men de jobber med å drenere vekk vannet, sier han til NTB.

– Skiføret er helt overkommelig. Spørsmålet er hva som kommer av nedbør, og om det kommer som regn eller snø, la han til.

Starter torsdag

Botnan har bedt utøverne ikke å bruke krefter på været.

– Vi må forberede oss best mulig, og vi får være optimister til det motsatte er bevist, sier han.

Verdenscuprunden i Pokljuka innledes med normaldistanse for menn og kvinner torsdag. Rennene er lagt til samme dag som følge av værtrøbbelet.

Lørdag er det planlagt fellesstarter for begge kjønn, mens det er stafetter på programmet søndag.

