Tidligere norske hoppstjerner innrømmer bevisst juks: – Noe absolutt alle gjør

Daniel-André Tande, Johan Remen Evensen og Anders Jacobsen åpner opp overfor NRK om sine opplevelser som tidligere hoppere.

– Det er noe absolutt alle gjør … Det vil jeg tørre å påstå at jeg har gjort flere ganger, sier OL-mester Tande om juksing.

Norges juks i VM på hjemmebane har preget overskrifter både her hjemme og i utlandet. I etterkant har trener Magnus Brevig, assistent Thomas Lobben og skredder Adrian Livelten blitt suspendert fra sine jobber.

Mange juksevarianter

Anders Jacobsen sier at han flere ganger har hatt utstyr som ikke følger reglene til Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS).

– Det er et tøft ord. Jukset. Men jeg kan jo ikke med hånden på hjertet si at jeg ikke har gjort det. For hvis det å jukse per definisjon er å ha litt for stor dress, så ja, da har jeg jukset, erkjenner han.

Også Evensen sier at han har hoppet med dresser han vet var for store. Han sier at normen i sporten hittil har vært at «blir du ikke tatt, har du ikke jukset».

Johan Remen Evensen erkjenner å ha jukset som aktiv skihopper. (Geir Olsen/NTB)

Dressene er langt fra det eneste som det er blitt jukset med, ifølge de tidligere stjernehopperne. Det pekes på at regelverket er tøyd for eksempel med hensyn til lengde på hansker, ski og annet.

Juks aksepteres

Evensen, Jacobsen og Tande mener det har vokst fram en kultur der juks i stor grad aksepteres.

FIS har vært tydelige på at det nå skal ryddes opp i hoppsporten.

– Det eneste som betyr noe for FIS er å forlate denne prosessen hundre prosent overbevist om at sporten er fri for enhver form for manipulasjon, sa generalsekretær Michel Vion i en uttalelse tirsdag.

Onsdag får NTB bekreftet at FIS endrer dressreglene med umiddelbar virkning. Etter det NTB kjenner til skal FIS-planen blant annet være at hopperne nå bare har lov til å bruke én dress resten av sesongen.

