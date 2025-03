Thorsby melder skadeforfall til VM-kvalifiseringskamper

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det ble gjort en skanning av skaden hans i går, som dessverre viser at Thorsby ikke rekker kampene mot Moldova og Israel. Det vil ikke bli hentet inn en erstatter for Thorsby, da forfallet var tatt høyde for i troppsuttaket, skriver NFF.

Thorsby har mistet fire kamper for Genoa den siste tiden. Han sliter med en muskulær skade.

Landslagssjef Ståle Solbakken var på tirsdagens pressekonferanse klar på at det var en fare for at Thorsby kunne miste samlingen.

Norge starter VM-kvalifiseringen i neste uke og møter Moldova (b) 22. mars og Israel (i Ungarn) tre dager senere.

Les også: Solbakken tok ut debutant – Schjelderup tilbake for Norge