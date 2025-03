Solbakken med klar VAR-beskjed: – Legg lista høyt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Solbakken fikk spørsmål om VAR-debatten og -avgjørelsen da han tok ut sin landslagstropp til VM-kvalifiseringenskampene mot Moldova og Israel.

Fotballtinget vedtok 1. mars at VAR skal videreføres i norsk fotball.

– Jeg har ikke vært en stor VAR-fan, men jeg mener at VAR kan gjøres bra. Så lenge dommeren har størst påvirkning, og at det er bare er ekstreme situasjoner som skal sjekkes. Man må legge lista høyt og få mest mulig flyt. Det må være målet for alle, sier Solbakken til NTB.

VAR-teknologien har vært heftig debattert og ofte kritisert siden innføringen i Eliteserien i 2023-sesongen. Fram mot tinget var det knyttet spenning til om teknologien kunne vrakes ettersom 19 av 13 toppklubber på herresiden har årsmøtevedtak om å jobbe imot VAR.

Til slutt ble det breddeklubbene som avgjorde VAR-spørsmålet. De fleste av dem stemte for innstillingen fra NFF-styret om å beholde og videreutvikle dommerverktøyet.

– Jeg forstår at det ble så mye oppstyr rundt debatten. Det viktigste for folk som går på kamp, er det emosjonelle. De er vant til at når dommeren blåser og linjemannen løper mot midten, så er det mål. Nå tenker du deg om en ekstra gang, sier Solbakken.