Skipresidenten om tidligere storhopperes juks: – Vil berømme åpenheten

Tande, Johan Remen Evensen og Anders Jacobsen åpner overfor NRK opp om sine opplevelser med utstyrsjuks som tidligere hoppere.

Uttalelsene har skapt store overskrifter.

– Jeg vil berømme utøverne for åpenheten. Gjennom åpenhet og ærlighet kan vi få en bedre hoppsport på sikt, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug til NTB om de tidligere storhoppernes historie.

– Samtidig berettiger ikke andres juks eget juks. Alle former for juks bryter fundamentalt med de verdiene idretten vår er bygget på, legger hun til.

Anders Jacobsen sier at han flere ganger har hatt utstyr som ikke følger reglene til Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS).

– Det er et tøft ord. Jukset. Men jeg kan jo ikke med hånden på hjertet si at jeg ikke har gjort det. For hvis det å jukse per definisjon er å ha litt for stor dress, så ja, da har jeg jukset, erkjenner han.

Også Evensen sier at han har hoppet med dresser han vet var for store. Han sier at normen i sporten hittil har vært at «blir du ikke tatt, har du ikke jukset».

Dressene er langt fra det eneste som det er blitt jukset med, ifølge de tidligere stjernehopperne. Det pekes på at regelverket er tøyd for eksempel med hensyn til lengde på hansker, ski og annet.

Evensen, Jacobsen og Tande mener det har vokst fram en kultur der juks i stor grad aksepteres.

Les også: Tidligere norske hoppstjerner innrømmer bevisst juks: – Noe absolutt alle gjør

Les kommentar: Hopprennet i Kollen har et bakteppe som er historisk ødeleggende (+)

Les kommentar: Det norske jukset er nesten like sjokkerende som bloddopingen fra VM i Seefeld (+)