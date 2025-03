Norges landslagstrener i kombinert suspendert som følge av FIS-gransking

Det fremgår av en pressemelding fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) onsdag.

Johansen suspenderes med umiddelbar virkning fra å delta på FIS-arrangementer i påvente av at etterforskningen skal fullføres.

For Johansen og det norske kombinertlandslagets del er etterforskningen knyttet til den nest siste konkurransen under VM i Granåsen.

Den dagen valgte juryen å diskvalifisere Jørgen Graabak med henvisning til et brudd på utstyrsreglene knyttet til hans skibindinger.

– Etikkomiteen i FIS undersøker nå omstendighetene rundt hvordan det norske laget presenterte utstyret for inspeksjon etter at de protesterte mot diskvalifikasjonen, heter det i en melding onsdag.

Bindingstrøbbel

Lederen for kombinertkomiteen i Norges Skiforbund, Edgar Fossheim, har opplyst til NTB at mistanken går ut på at en ulovlig binding skal ha blitt byttet ut på Graabaks ski før kontroll nummer to i Granåsen.

Fossheim bekrefter at bindingen trønderen ble disket for, var fjernet da kontrolløren skulle sjekke utstyret en gang til etter en norsk protest.

– Det ble levert inn en annen binding langt ute i prosessen, og det var ikke den Graabak hoppet med. Derfor ønsker de å se nærmere på om det har vært et forsøk på å lure juryen, sa Fossheim til NTB.

Fossheim avviste at det dreier seg om juks.

– Det har en naturlig forklaring. Smøreren, som reparerer skiene fortløpende, skiftet binding uten at han som leverte protesten visste at det hadde skjedd. For det er ikke normalt at juryen ber om å få se på et objekt en gang til. Det har vi aldri opplevd før.

Les også: Lindvik og Forfang suspendert av FIS – får ikke hoppe i Raw Air

Ikke bekymret

Granskingen til FIS bekymrer ikke Fossheim.

– Jeg ser fram til at det blir gjort på en ordentlig måte, men jeg er trygg på at vi ikke prøvde å levere en ski med en binding som ikke ble hoppet på.

Norge ledet lagkonkurransen i VM etter hoppdelen, men falt ned til 5.-plass da Graabaks svev ble strøket. Han ble disket fordi han hadde konkurrert med en ureglementert binding. Det knuste det norske gullhåpet.

Allerede i helgen sa FIS-topp Lasse Ottesen til NTB at det var satt i gang en undersøkelse av etterspillet etter Graabaks diskvalifikasjon. Han er forbundets renndirektør for kombinert.

Les kommentar: Hopprennet i Kollen har et bakteppe som er historisk ødeleggende (+)

Les kommentar: Det norske jukset er nesten like sjokkerende som bloddopingen fra VM i Seefeld (+)