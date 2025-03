Manchester United-topp advarer: Milliardstadion kan påvirke spillerbudsjettet

– Det er selvfølgelig en risiko for at vi må redusere spillerbudsjettet, men det er noe vi gjerne vil unngå, sier han, ifølge Reuters.

Tirsdag opplyste klubben at de skal bygge en ny storstue og erstatte Old Trafford. Prislappen på det nye anlegget ligger an til å ende på nærmere 28 milliarder kroner.

– Vi ønsker ikke å hemme mulighetene til å investere i laget, for vi vil gjerne være konkurransedyktige også under byggingen av den nye stadion, sier Berrada.

Old Trafford huser 74.310 publikummere og har vært Uniteds hjem siden 1910. De siste årene har flere supportere pekt på mangler i det ærverdige bygget. Et lekkende tak har samtidig blitt et synonym for klubbens svake prestasjoner på banen.

Det har fått klubbledelsen til å ta grep. Det nye stadionet skal etter planen ha 100.000 seter.

United har slitt tungt sportslig denne sesongen og ligger helt ned på 14.-plass i Premier League.

