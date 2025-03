Lindvik og Forfang suspendert av FIS – får ikke hoppe i Raw Air

Grepet ble kunngjort kort tid etter at Polens skiforbund krevde at duoen utestenges inntil FIS er ferdig med å granske saken.

– (Vi krever) midlertidig suspensjon av det norske trenerteamet og de diskvalifiserte utøverne inntil saken er ferdig etterforsket av FIS’ etikkommisjon. Det er uakseptabelt at personer som det er alvorlige anklager mot, får fortsette å delta i offisielle konkurranser.

– Fair play kan ikke bare være et tomt slagord – det må håndheves, står det i uttalelsen.

Lindvik og Forfang har stått fast på at de ikke visste at dressene var manipulerte.

– Situasjonen er åpenbart ekstremt foruroligende og skuffende, sier FIS’ generalsekretær Michel Vion.

Hoppduoen er midlertidig suspendert mens FIS’ etiske komité jobber med å gå opp omstendighetene i VM-skandalen.

– Det eneste som betyr noe for FIS, er å komme ut av denne prosessen 100 prosent overbevist om at sporten er fri for enhver form for manipulering. Vi vil snu hver stein for å sikre at respekt og rettferdighet råder – både i denne spesifikke saken og i hele vårt økosystem, sier Vion.

FIS har også suspendert landslagstrener Magnus Brevig, assistenttrener Thomas Lobben og servicemann Adrian Livelten. Alle tre ble tidligere i uken fratatt sine arbeidsoppgaver i Norges Skiforbund i påvente av granskingen.

Raw Air-turneringen starter i Holmenkollen torsdag og går deretter i Vikersund gjennom helgen.

