Johan Remen Evensen får ikke være NRK-ekspert i kommende renn

Evensen kom med erkjennelsen i et intervju med NRK onsdag. Der sa han at også han hadde jukset i løpet av karrieren.

– Vi er veldig glade for at Johan har valgt å være så åpen og modig. Han er fortsatt NRKs hoppekspert, men fordi han og hans historie akkurat nå står så sentralt i nyhetsbildet, så har vi etter en dialog med Johan selv kommet frem til at det er vanskelig å kombinere med rollen som ekspert under de kommende hopprennene, sier NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt.

I det samme NRK-intervjuet innrømmet også de tidligere hopperne Anders Jakobsen og Daniel-André Tande at de hadde jukset i sin aktive karriere.

Jakobsen er i dag ekspertkommentator i Viaplay, og har tidligere hatt samme rolle i NRK.