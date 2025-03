Hoppsjef Aalbu avviser ukultur: – Ingen holdepunkter for at vi har jukset tidligere

Aalbu møtte pressen i Holmenkollen onsdag ettermiddag. Der ga han en oppdatering på situasjonen etter hoppskandalen.

– Vi har ingen holdepunkter på at det har blitt jukset tidligere, og vi har ingen holdepunkter for at utøverne visste noe, sa hoppsjefen, som også avviste at det eksisterer en ukultur i norsk hoppsport.

Han hevder han forholder seg til trenernes forvissninger om at jukset begrenset seg til de to dressene i Granåsen.

– Det forholder jeg meg til inntil annen informasjon måtte foreligge. Det velger jeg å tro på, sa hoppsjefen.

Tar grep

På spørsmål fra NTB sa Aalbu at det vil gjøres grep som gjør at dressene må ligge på riktig side av reglementet.

– Så håper jeg FIS etter hvert får et bedre reglement som er bedre å forholde seg til for alle.

– Noen fra utlandet vil ha Norge utestengt, Hva tenker du om det?

– Med den informasjonen vi sitter med nå, og utøverne med 100 prosent sikkerhet sier til meg at de ikke har visst om hva som har skjedd, er det ingen grunnlag for at vi ikke skal stille opp i hopprenn

Les også: Tidligere norske hoppstjerner innrømmer bevisst juks: – Noe absolutt alle gjør

Skiforbundet avventer gransking

På pressetreffet la Aalbu til at FIS-granskingen som pågår inntil videre er den eneste.

– Det pågår ikke en egen gransking i Norges Skiforbund nå. Det må vi vurdere når konklusjonene til FIS foreligger, sa Aalbu.

Hoppsjefen har ikke tatt nye vurderinger av egen stilling. Han står fast på at han selv ikke kjente til jukset før bomben smalt.

– Jeg vil bare gjenta at jeg ikke kjente til det som skjedde. Om jeg burde ha visst det, er et annet spørsmål. Det har jeg stilt meg selv også, sa Aalbu.

Han var tindrende klar på at idretten han er en del av har fått et tøft skudd for baugen.

– En dyster uke for hoppsporten. Den største krisen jeg har stått i. Tre mennesker som har betydd mye for meg de siste månedene er suspendert. Jeg tar avstand fra handling, men likevel er det viktig å ta vare på menneskene, sa hoppsjefen.

Les kommentar: Kollen-rennet har et bakteppe som er historisk ødeleggende (+)

Pågår samtaler

Det jobbes kontinuerlig i skiforbundet med å kartlegge hva som skjedde i Granåsen.

– Vi tror vi vet hva som har skjedd etter samtaler med mange involverte personer. Det gjenstår fortsatt samtaler, og hva som kommer fram i dem, kan vi umulig vite, sa Aalbu.

Marius Lindvik og Johann Forfang ble diskvalifisert i finaleomgangen i storbakkerennet i VM grunnet manipulerte hoppdresser. Trener Magnus Brevig og hoppsjef Aalbu har begge innrømmet at det ble gjort med viten og vilje.

Brevig har siden blitt suspendert sammen med assistent Thomas Lobben og skredder Adrian Livelten.

Les kommentar: Det norske jukset er nesten like sjokkerende som bloddopingen fra VM i Seefeld (+)