FIS-president Johan Eliasch «dypt sjokkert» over Norges hoppjuks

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er dypt sjokkert over hendelsene som fant sted under lørdagens hoppkonkurranse for herrer i stor bakke, sier svenske Eliasch til NRK.

Presidenten sier det nå jobbes systematisk med granskingen som er igangsatt.

– Respekt og rettferdighet er kjerneverdiene i vår sport og sikrer at den beste utøveren vinner basert på meritter. Det er absolutt ingen plass for manipulering, og vi tar alle bekymringer seriøst og tilnærmer oss dem med åpenhet og grundighet, sier Eliasch.

Tirsdag ble det kjent at Norges hopp- og kombinertlag blant annet har levert inn alle dressene som ble brukt i VM til FIS.

Marius Lindvik og Johann Forfang ble diskvalifisert i finaleomgangen i storbakkerennet i VM grunnet manipulerte hoppdresser. Trener Magnus Brevig og hoppsjef Jan-Erik Aalbu har begge innrømmet at det ble gjort med viten og vilje.

Brevig har siden blitt suspendert sammen med assistent Thomas Lobben og skredder Adrian Livelten.

Les også: Hva slags fordel kan fuskingen ha gitt i storbakken? (+)

Les kommentar: Det norske jukset er nesten like sjokkerende som bloddopingen fra VM i Seefeld i 2019 (+)