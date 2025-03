FIS bekrefter: Endrer dressreglene etter den norske hoppskandalen i VM

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

FIS bekrefter overfor NTB at det foran Raw Air-turneringen blir helt nye dressregler som gjelder.

– Gitt alvoret i saken i Trondheim, vil dresskontrollreglene umiddelbart bli justert for resten av verdenscupsesongen både i hopp og kombinert, skriver forbundet.

– Disse justeringene ble kommunisert til trenerne i hopp og kombinert tirsdag 12. mars, og vil bli diskutert og formalisert på kveldens møte i Holmenkollen. De vil bli offentliggjort i sin helhet kort tid etterpå, heter det videre i svaret NTB har fått.

Allerede torsdag er det duket for det første rennet i Raw Air-turneringen i Holmenkollen. Der blir det altså helt nye dressregler som gjøres gjeldende.

Strengere kontroller

Flere medier, blant dem Nettavisen, har også omtalt de nye reglene. Etter det NTB kjenner til skal FIS-planen være at hopperne nå bare har lov til å bruke én dress resten av sesongen.

Det ligger an til at dressen de velger i tillegg må ha vært brukt i verdenscupen tidligere i sesongen og må være utstyrt med en mikrochip fra FIS.

Dressene skal i tillegg kontrolleres på nytt før rennene i Holmenkollen.

FIS skal trolig også stå for oppbevaring av alle dressene, hvilket betyr at de kun vil være tilgjengelig for utøverne kort tid før og etter trening og renn.

Utøverne skal riktignok ha mulighet til å ha en reservedress. Denne får de bruke dersom dressen blir ødelagt i løpet av de siste rennene.

Innrømmet juks

Endringene kommer som følge av at Marius Lindvik og Johann Forfang ble diskvalifisert i finaleomgangen i storbakkerennet i VM grunnet manipulerte hoppdresser.

Trener Magnus Brevig har innrømmet at det ble gjort med viten og vilje. Brevig har siden blitt suspendert sammen med sin assistent Thomas Lobben og skredder Adrian Livelten.

Lindvik og Forfang har hele tiden hevdet at de ikke kjente til at dressene var endret på. De stiller til start i Raw Air.