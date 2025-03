Solbakken spurt om hoppskandalen: – Det er mennesker oppi dette

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norge ble tatt for juks i herrenes storbakkerenn i VM nylig. I etterkant har det blåst godt rundt ørene på norske hoppledere, og trener Magnus Brevig er blitt suspendert.

Tirsdag ble fotballandslagets sjef Ståle Solbakken spurt om situasjonen.

– Jeg tror man skal være litt forsiktig. Det er mennesker oppi dette. Selv om noen har gjort ting de sier de vil angre på resten av livet, så stoler jeg på det de sier, at det var en engangsforeteelse, sa han på spørsmål fra VG.

Brevig snakket med pressen mandag der han svarte på spørsmål rundt sin rolle i jukseskandalen. Han sa også rett ut at han ikke hadde det bra. Det peker også Solbakken på.

– Jeg ser at det er noen som har det veldig, veldig vondt, og det skal man også ta hensyn til. Det kan være gode mennesker som i jakten på noe har trådd et steg for langt utenfor. Det er det ikke tvil om, men nå har det skjedd, og det klarer de sikkert å rydde opp i, sa Solbakken.

– De har en gammel og støl høyreback fra Vålerenga som sikkert greier det, la Solbakken til med henvisning til hoppsjef Jan-Erik Aalbu.

Norge møter Israel og Moldova i VM-kvalifiseringen senere i mars.

