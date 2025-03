Solbakken om Bobb: – Har hatt et par tilbakeslag

– Han har vært borte i fem måneder nå. Vi hadde en indirekte snakk med (Manchester City-manager Pep) Guardiola der vi har fått status på alt han har gjort, og det er veldig lite. Null kamper og lite storbanespill. Han er på trening, men er et stykke unna, sa Solbakken på pressekonferansen på Ullevaal stadion.

Bobb har ikke spilt en fotballkamp siden Community Shield 10. august i fjor. Noen dager senere var han uheldig og brakk beinet på trening.

Det skjedde etter en svært god sesongoppkjøring for nordmannen. Men i stedet for Premier League-fotball er det blitt over et halvår på sidelinjen med skade.

– Han har hatt et par tilbakeslag underveis, og det var jo et rent beinbrudd. Noen ganger tar det lengre tid enn man håper. City er i den posisjonen der de heller ikke kan gi ham noen gratisminutter. De kjemper for liver for mesterligaspill, og det vil nok ytterligere forsinke hans comeback, sa Solbakken.

Bobb ble meldt klar for kamp av Guardiola i slutten av januar. Så pådro han seg en mindre ankelskade, ifølge britiske medier, men 28. februar forklarte Guardiola at han var tilbake på trening.

– Han kommer seg. Forhåpentlig kan han hjelpe oss i siste del av sesongen, sa spanjolen.

Bobb har fortsatt ikke vært i en kamptropp for City, men skal angivelig nærme seg. Hvor mye han er satt tilbake av sju måneder uten kamper, gjenstår å se.

Norge starter VM-kvalifiseringen i neste uke og møter Moldova (b) 22. mars og Israel (i Ungarn) tre dager senere.

