PSG til CL-kvartfinale på straffespark etter borteseier over Liverpool

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ousmane Dembélé scoret et tidlig ledermål etter en forsvarsbrøler av Ibrahima Konaté, og det ble eneste tellende scoring i løpet av 120 forrykende minutter. Dermed endte det 1-1 sammenlagt.

Gianluigi Donnarumma reddet straffesparket fra Darwin Nuñez på 2-1 til PSG og fra Curtis Jones på 3-1. Dermed kunne Désiré Doué skyte PSG videre.

Vitinha, Gonçalo Ramos og Ousmane Dembélé hadde satt lagets tre første straffer.

PSG kontret seg i første omgang til flere store sjanser som kunne ha punktert kampen. I 2. omgang dominerte Liverpool nesten like mye som PSG gjorde i den første kampen, men fikk ikke ballen i mål bortsett fra en situasjon hvor det var offside i forspillet.

I ekstraomgangene var det bortelaget som tok kommandoen igjen, mot tydelig slitne Liverpool-spillere. PSG kom til flere store sjanser til å score det avgjørende 0-2-målet, men uten å lykkes.

PSG møter Aston Vila eller Brugge i kvartfinalen. Hvem av dem det blir avgjøres onsdag kveld, når Villa skal forsvare 3-1-seieren fra bortekampen.

Tidlige sjanser

Liverpool skapte ingenting i bortekampen før Harvey Elliott scoret vinnermålet i sluttminuttene. Tirsdag innledet laget forrykende på eget gress, og Mohamed Salah hadde to kjempesjanser før det var spilt seks minutter.

Først brøt Alexis Mac Allister gjennom forsvaret og spilte perfekt tversover til Salah ved lengste stolpe. Storscoreren hogg til, men Nuno Mendes kom i veien, og via hans kne gikk ballen over.

Mendes hadde Salah i lomma i Paris forrige uke, men i det 6. minutt slo egypteren en frekk tunnel på PSG-backen ute ved sidelinja før han la ut på et raid ingen greide å stoppe før han fra ypperlig posisjon skrudde ballen rett utenfor.

Konaté-tabbe

I stedet var det PSG som denne gang scoret mot spillets gang, allerede i det 12. minutt. Laget spilte seg ut bakfra, og Dembélé fikk ballen ved midtstreken. Han spilte fram Bradley Barcola på høyre, skrudde på turboen og jaget Barcolas flate innlegg inne i feltet. Ibrahima Konaté kom foran ham, men i stedet for å klarere dempet han ballen slik at Alisson ikke kunne nå den. Dembélé hoppet over begge og trillet den i tomt bur.

Målet fjernet flyten i Liverpool-laget, og PSG fikk vise sin kontringsstyrke etter farlige balltap hos hjemmelaget.

Alisson berget Liverpool i bortekampen, der PSG hadde 27-2 i avslutninger, og han måtte gjøre det igjen flere ganger før pause. I det 17. minutt rykket han ut og reddet alene med Barcola etter at Khvicha Kvaratskhelia spilte ham gjennom.

Etter en drøy halvtime måtte Alisson avverge alene med Dembélé, som ble spilt gjennom etter et stygt balltap av Mac Allister.

Noen minutter senere fikk Kvaratskhelia kjempetreff fra 15 meter da Dembélé tok seg til dødlinja og slo skrått ut. Hans suser hadde retning mot krysset, men Ryan Gravenberch fikk skotuppen på ballen så den gikk over.

Grep taktpinnen

Ved pause så det lyst ut for PSG, men Liverpool grep taktpinnen igjen i den andre omgangen og satte gjesteforsvaret under stort press.

I det 53. minutt endte et Liverpool-bombardement med at ballen gikk i mål. Trent Alexander-Arnold hadde to kjempeskudd, hvorav ett gikk i stolpen, før han serverte Dominik Szoboszlai åpent mål, men Luis Diaz hadde vært offside i forspillet.

I minuttene som fulgte kom Willian Pacho så vidt i veien for en avslutning fra Szoboszlai, før Donnarumma gjorde en kjemperedning da Diaz nikket på et hjørnespark. Kvaratskhelia måtte også i aksjon som redningsmann i eget felt da han blokkerte et Salah-skudd etter et hjørnespark.

I det 79. minutt stupte innbytter Jarrell Quansah fram og nikket et frispark i innsiden av lengste stolpe. Flagget var oppe for offside, men TV-bildene tydet på at det var feil, og om ballen hadde gått inn ville målet trolig blitt godkjent av VAR.

PSG skapte nesten ingenting i 2. omgang, men Kvaratskhelia hadde en stor sjanse til å avgjøre i sluttminuttene. Fra drømmeposisjon i feltet skjøt han rett over.

Tidlig i ekstraomgangene kom PSG til to kjempesjanser ved innbyttere. Først nikket Lucas Beraldo et par centimeter utenfor, så skjøt Désiré Doué like langt utenfor samme stolpe.

I 2. ekstraomgang måtte Alisson levere en kjemperedning på et skudd fra Dembélé, men det var ingen vei utenom straffedrama.