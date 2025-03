Manchester United kunngjør kjempeplan – skal bygge ny stadion med 100.000 seter

Der skal det bli plass til 100.000 tilskuere, bekrefter United i en pressemelding tirsdag.

United-ledelsen har det siste året sett på mulighetene om å renovere nåværende Old Trafford eller bygge et nytt anlegg.

Old Trafford huser 74.310 publikummere og har vært Uniteds hjem siden 1910. De siste årene har flere supportere pekt på mangler i det ærverdige bygget. Et lekkende tak har samtidig blitt et synonym for klubbens svake prestasjoner på banen.

Nå ser det ut til at Old Trafford som man kjenner det, forsvinner.

United-deleier Jim Ratcliffe uttalte i fjor at prosjektet med et nytt stadion trolig vil koste 2 milliarder pund, nærmere 28,3 milliarder kroner.

Den britiske milliardæren uttalte samtidig et håp om at Uniteds eventuelle nye arena vil kunne være en konkurrent til Wembley nord i England.

Ineos-milliardæren Ratcliffe ble minoritetsaksjonær i Premier League-klubben i begynnelsen av 2024. I ettertid har han forsvart behovet for å ta «vanskelige og upopulære beslutninger» på Old Trafford.

Det gjelder blant annet å kutte mange stillinger og spare inn på lunsjtilbudet til de ansatte. Dessuten tok han den omstridte avgjørelsen midtveis i sesongen om å øke billettprisene til 66 pund (933 kroner) per kamp uten rabatter for barn eller pensjonister – en beslutning United-supporterne har protestert mot.

