Lobben også suspendert etter VM-skandalen

Det melder Skiforbundet i en pressemelding.

– Av hensyn til FIS sin gransking vil vi ikke gå inn på detaljer for hvorfor det er grunnlag for å suspendere Lobben fra stillingen, men kan bekrefte at han selv har forklart at han var med på beslutningen om å manipulere hoppdressene, sier konstituert generalsekretær Ola Keul.

Noen minutter senere ble det også sendt ut en uttalelse fra Lobben, der han beklager.

– Vi ble fartsblinde, og jeg er oppriktig lei meg for at vi tok en meget dårlig avgjørelse. Jeg beklager spesielt til Marius og Johann, men også alle andre støttespillere. Utover det vil jeg ikke kommentere saken ytterligere før granskingsrapporten foreligger, sier Lobben i en uttalelse gjennom skiforbundet.

Forbundet skriver også i sin melding at Lobben har samtykket til at han suspenderes.

– Det er ingen tvil om at det er helt riktig å suspendere de tre ansatte som var direkte involvert i jukset som førte til diskvalifiseringen av Lindvik og Forfang i Trondheim. Samtidig skaper det en rekke utfordringer for de sportslige forberedelsene inn mot Raw Air, sier hoppsjef Jan-Erik Aalbu

Raw Air arrangeres denne uken i Holmenkollen og Vikersund

I pressemeldingen skriver Skiforbundet også at de, så snart fakta i saken anses tilstrekkelig klarlagt, vil oversende saken til skiforbundets Lov- og påtaleutvalg. Det er for å få en vurdering av eventuelle reaksjoner etter idrettens eget sanksjonsregelverk fastsatt i NIFs og NSFs lov.

– Ingen er frikjent

Mandag ble hopptrener Magnus Brevig og skredder Adrian Livelten suspendert fra sine jobber, og under en presseseanse noen timer sener opplyste landslagstreneren at også Lobben visste om at hoppdressene ble manipulert.

Aalbu måtte derfor svare på hvorfor ikke Lobben også var suspendert.

– Jeg går ikke inn på navn nå, men jobben er fortsatt pågående. Ingen er frikjent her, svarte han.

Nå er også assistenten suspendert inntil videre som følge av skandalen.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) ble gjort oppmerksom på at det kunne være noe ulovlig med de norske dressene etter at en video av Brevig og hans støtteapparat sirkulerte i sosiale medier.

Snikfilmingen avdekket at hoppdresser ble sydd om. Ifølge Brevig var det han, Lobben og Livelten som sammen tok den skjebnesvangre avgjørelsen om å manipulere dressene.

– Angrer som hunder

I kontrollen ble dressene deres åpnet, og det ble funnet en ekstra og stivere tråd som var sydd inn under sømmen. Dette er ikke lov i henhold til regelverket.

– Vi angrer som hunder, og jeg er forferdelig lei meg. Vi ble fartsblinde i VM-boblen og tråkket langt over grensen. Det beklager vi, svarte Brevig på spørsmål fra NTB.

De manipulerte dressene førte til at Marius Lindvik og Johan Forfang ble diskvalifisert fra henholdsvis 2.- og 5.-plass i storbakkerennet i VM. De har begge bedyret at de ikke visste at dressene var blitt tuklet med.

