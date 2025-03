Lindvik og Forfang hopper Raw Air etter skandalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uttaket kom få dager etter at Lindvik og Forfang ble diskvalifisert i storbakkerennet i VM. Det skjedde etter at hoppdressene deres ble tatt for å være manipulerte.

Siden har den norske hoppledelsen erkjent at det var juks og et forsøk på å lure systemet, men utøverne skal ikke ha visst noe om det.

Raw Air består av seks renn for menn, mens kvinnene får fire konkurranser. Som før teller også kvalifiseringshopp i sammendraget.

Turneringen starter i Holmenkollen torsdag, og allerede dagen etter flyttes den til skiflygingsbakken i Vikersund.

---

Disse hopper i Holmenkollen:

Kvinner:

Eirin Kvandal (Mosjøen), Anna Odine Strøm (Alta), Ingvild Synnøve Midtskogen (Try), Heidi Dyhre Traaserud (Heddal) Nora Midtsundstad (Våler).

Menn:

Johann Forfang (Tromsø), Marius Lindvik (Rælingen), Kristoffer Eriksen Sundal (Koll), Robert Johansson (Søre Ål), Robin Pedersen (Stålkameratene), Benjamin Østvold (Lensbygda), Fredrik Villumstad (Skimt), Sindre Ulven Jørgensen (Asker), Adrian Thon Gundersrud (Jardar), Sølve Jokerud Strand (Vikersund).





Vikersund

Kvinner:

Eirin Kvandal, Strøm, Traaserud.

Menn:

Forfang, Lindvik, Sundal, Johansson, Pedersen.

Etter Holmenkollen blir det avgjort om Østvold eller Villumstad tar den siste plassen.

---