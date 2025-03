Alle hoppdressene fra VM levert til FIS for gransking

Det opplyser forbundet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Skiforbundet mottok mandag kveld en formell henvendelse fra FIS, hvor de anmodet om å få overlevert at alle de norske hoppdressene som ble benyttet i hopp og kombinert under VM i Trondheim.

Det etterfulgte Skiforbundet, og sportssjefene i de to grenene igangsatte umiddelbart å samle inn de aktuelle dressene, som befant seg på ulike steder i landet, opplyser forbundet. Dressene er nå overlevert til FIS.

– Norges Skiforbund vil samarbeide fullt og helt med FIS sitt granskingsarbeid, og har innlevert de forespurte hoppdressene. Med den informasjonen vi nå er blitt gjort kjent med, er det er ikke noe å frykte med en slik kontroll av hoppdressene, men vi ser behovet for at FIS gjør en uavhengig kontroll av dette for at konklusjonen skal ha troverdighet, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug i pressemeldingen.

Både daværende landslagstrener i hopp Magnus Brevig og hoppsjef Ivar Stuan har uttalt overfor NTB at de ikke har hatt noe med hverandre å gjøre under VM.

– Avgjørende for tilliten

Skiforbundet opplyser også at de skal etablere en koordinerende funksjon i NSFs ledelse, som vil ha ansvaret for dialog og samarbeid med FIS i granskingsarbeidet.

– Det er avgjørende for tilliten til norsk hoppsport, og hele Skiforbundet, at vi samarbeider fullt og helt med FIS-granskingen, sier Dyrhaug.

I pressemeldingen skriver også Skiforbundet at de, så snart fakta i saken anses tilstrekkelig klarlagt, vil oversende saken til skiforbundets Lov- og påtaleutvalg. Det er for å få en vurdering av eventuelle reaksjoner etter idrettens eget sanksjonsregelverk fastsatt i NIFs og NSFs lov.

Disket

Reaksjonene kommer etter at Marius Lindvik og Johann Forfang ble diskvalifisert i finaleomgangen i storbakkerennet i VM grunnet manipulerte hoppdresser. Trener Brevig og hoppsjef Jan-Erik Aalbu har begge innrømmet at det ble gjort med viten og vilje.

Brevig har siden blitt suspendert sammen med assistent Thomas Lobben og skredder Adrian Livelten. Lindvik og Forfang bedyrer at de ikke visste at dressene var tuklet med.

FIS har også en pågående etterforskning mot kombinertleiren etter at Jørgen Graabak ble disket for en asymmetrisk binding under mennenes lagkonkurranse.

