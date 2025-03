VG: Hoppsponsor trekker seg etter VM-skandalen

Det skjer etter et krisemøte i kjølvannet av helgens skandale i ski-VM der Norge ble tatt for å jukse med hoppdresser.

– Det er trist at norsk hoppsport i løpet av noen få døgn bryter ned tilliten den var i ferd med å gjenopprette, etter flere sesonger der annet enn prestasjonene i hoppbakken har stjålet oppmerksomheten, sier kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen i advokatfirmaet Help til VG.

– Vi har derfor informert hopplandslaget og Norges Skiforbund om at vi umiddelbart trer ut av sponsoravtalen, og at vår logo skal fjernes fra utøvernes drakter og annet materiell før Raw Air og Holmenkollen Skifestival. Help har som visjon at «Rett skal være rett. For alle». Det sier seg selv at det ikke er forenlig å ha vår logo på draktene til et lag som jukser, sier Børresen videre.

Help er en av seks hovedsponsorer for det norske hopplandslaget. Avtalen til advokatfirmaet hadde utløpsdato 1. mai, men Help trekker seg altså fra samarbeidet umiddelbart.

De øvrige fem hovedsponsorene er Nammo, Advanzia Bank, Toyota, Bildeler.no og Fibra.