Tysk skitopp om norsk hoppjuks: – Målløs

Det forteller DSV-styremedlem Stefan Schwarzbach til nyhetsbyrået DPA.

– Du blir målløs når du innser hvordan det åpenbart er manipulert, sier han om dressjuksingen Norge ble tatt for i forbindelse med lørdagens storbakkerenn i VM.

Sportssjef Jan-Erik Aalbu måtte søndag legge seg flat og innrømme at den norske hoppleiren hadde manipulert og sydd om hoppdressene til Marius Lindvik og Johann Forfang.

De nevnte utøverne ble diskvalifisert, men Schwarzbach tror ikke at man dermed har sett hele omfanget av skandalen.

– Faktum er at beskyldningene og mistankene som har sirkulert siden i går, går mye lengre enn det som er blitt innrømmet av nordmennene, sier han.

Tidligere skihopper Sven Hannawald er bekymret for sportens framtid.

– Selv i mine verste mareritt kunne jeg aldri ha forestilt meg at det skulle gå så langt. Jeg håper at alle beslutningstakere endelig våkner og kommer med strenge regler. Ellers kan man like godt legge ned skihopping om to år, sier Hannawald til Bild.

