Sveits-sjef Velta om den norske hoppskandalen: – En stygg sak

Det sier han til Budstikka.

– Jeg er veldig skuffet over det som skjedde rundt det norske landslaget etter lørdagens konkurranse. Man blir veldig lei seg på sportens vegne, uttaler lommedølen.

Han kaller det hele «en stygg sak».

– Det er absolutt mulig å holde seg innenfor reglene hvis man vil. Reglene er klare, og det er ikke bra hvis folk har den intensjonen å bryte regelverket, sier Velta.

Han legger til:

– Nå må man komme fram til hva som skjedde, og hvem som er ansvarlig for hva, og så må det ryddes opp. De som er ansvarlige for dette, må stå til ansvar for hva som har skjedd.

Velta ble verdensmester for Norge to ganger i 2015 og har flere andre internasjonale medaljer. Han sier han ennå ikke har snakket med noen i det norske hoppmiljøet etter lørdagens avsløring.

