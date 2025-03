Maradona-leger risikerer 25 års fengsel

Tirsdag innledes rettssaken mot de sju helseansatte som anklages for å ha opptrådt uaktsomt. Ved en domfellelse vil de risikere mellom åtte og 25 års fengsel. Samtlige nekter straffskyld.

Det er satt av fire måneder til rettssaken.

Fotballikonet døde 25. november 2020. Dødsfallet skapte landesorg i Argentina, og titusenvis av mennesker sto i kø for å ta farvel med ham i presidentpalasset Casa Rosada.

60-åringen var uten legetilsyn etter en hjerneoperasjon for en blodpropp da han ble rammet av et hjerteinfarkt. Han ble funnet død i en villa i Dique Luján utenfor Argentinas hovedstad. Her ble han pleiet etter å ha blitt utskrevet fra sykehus to uker tidligere.

Familien mener at Maradonas liv kunne ha blitt reddet. De mener også at de har bevis for det.

Hjelpepleieren som hadde ansvar for Maradona en natt kort tid før han døde, mener at han hadde ordre om å «ikke vekke 60-åringen». Ifølge ham skal det ha kommet flere varselsregn før han døde.

Familien til Maradona hevder at de har fått tilgang til lekkede opptak og tekstmeldinger der det kommer fram at Maradonas helse var i direkte og umiddelbar fare, men at legenes strategi var at de prøvde å gjøre alt de kunne for at Maradonas døtre ikke skulle gripe inn.

Grunnen til dette er at de da ville mistet lønnen sin, skal de ha skrevet.

I 2021, bare måneder etter dødsfallet, fastslo et panel med 20 medisinske eksperter at Maradona ville hatt bedre sjanse til å overleve hvis han hadde fått riktig behandling på et sykehus.

