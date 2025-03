Kraftig hoppkritikk fra Østerrike – vil at alle ansvarlige suspenderes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Søndag ettermiddag stilte Aalbu til pressekonferanse der han la seg flat og innrømmet at den norske hoppleiren bevisst hadde jukset da dressene til Marius Lindvik og Johann Forfang ble sydd om.

Det skjedde før lørdagens VM-renn i storbakken ved at en mindre elastisk søm ble sydd inn i dressene.

Aalbu svarte lenge og på mye, men ikke tilfredsstillende ifølge administrerende direktør i Østerrikes skiforbund, Christian Scherer. Han kritiserer den norske sportssjefen kraftig.

– Det ga null innsikt. Det var veldig rart, arrogant og lite troverdig. Han ga ingen svar på de viktigste og mest åpenbare spørsmålene. Og i tillegg fant han ut om det først i dag (søndag), sa Scherer i et intervju med nyhetsbyrået APA etter pressekonferansen.

Krever grep

– Denne arrogansen må straffes. Nå noen ikke har grep om disiplinen sin, da må de være klare til å gå av. Det norske skiforbundet gjør lurt i å suspendere alle ansvarlige i laget mens granskingen pågår, tordner Scherer videre.

Norges Skiforbund har varslet et oppdatering til mediene om saken etter klokken 15 mandag.

Scherer er også kritisk til at verken landslagstrener Magnus Brevig eller noen fra ledelsen i Norges Skiforbund stilte opp på pressekonferansen. Brevig var til stede da den norske skredderen manipulerte de nevnte hoppdressene.

For Scherer er det utenkelig at ansvarlige norske lagledere fortsatt skal være i sine roller når verdenscupen fortsetter i Oslo kommende torsdag.

– Hva føler de andre utøverne hvis de samme menneskene som beviselig har jukset, fortsetter med å konkurrere i bakkene? spør han.

Forstår skuffelsen

Aalbu svarer ikke direkte på kritikken fra Scherer, men sier til NTB at han forstår at østerrikeren og andre er skuffet over den norske juksingen.

– Jeg har stor forståelse for at vi som hoppnasjon har skuffet Scherer og alle andre som bryr seg om hoppsporten, men jeg kan forsikre ham om at jeg tar denne saken dønn alvorlig, skriver han i en epost.

– Hvordan undersøkelsene skal utføres, må vi få komme tilbake til, men jeg kan forsikre alle om at jeg skal selvsagt ikke skal gjøre det alene. Vårt mål er å komme til bunns i denne saken og rydde opp etter oss, fortsetter Aalbu.

Han poengterer videre at avsløringen kom som et sjokk også på ham.

– Bevisst manipulering av utstyr er juks og bryter med alt jeg står for, sier Aalbu.

Ber om kombinert-gransking

Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) har bekreftet at det norske hopplaget granskes etter jukseskandalen. Scherer ber om at alle hopp- og kombinertrenn i VM skal omfattes av etterforskningen.

Østerrike var blant tre nasjoner som leverte inn protest mot Norge i forbindelse med lørdagens VM-renn. Sportsdirektør i det østerrikske forbundet, Mario Stecher, har vært tydelig på hva formålet var.

– Protesten vår gikk i retning av at alle de norske VM-resultatene i hopp og kombinert må annulleres. Og det står vi ved, sa han til APA søndag.

– Om dette skjer med én dress, er det absolutt mulig at det gjelder hele laget. Mistanken er allerede bekreftet, og den må håndteres, fortsatte Stecher.