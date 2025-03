Jacobsen om hoppreglene: – Kunne disket hele feltet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sier Jacobsen til NRK i kjølvannet av skandalen i Norges hopplandslag. I helgen ble landslagstrener Magnus Brevig og skredder Adrian Livelten tatt på fersken da de ble snikfilmet mens de manipulerte godkjente hoppdresser.

Jacobsen ønsker ikke å framstille den norske hoppleiren for uskyldig, men samtidig mener han at de mange reglene – og mulige tolkningene av dem – er for kompliserte.

– Hvis du tar regelboken for hvordan en dress skal se ut, med binding, sko og ski, så er det et leksikon. Utenforstående skjønner ikke noe av det, og det er helt naturlig. Men det gjør også at alle regler kan tolkes. Og tolkes forskjellig, sier Jacobsen og fortsetter:

– Jeg tror at hvis man ikke tøyer strikken, er helt på grensen og antakelig over, så er det vanskelig å vinne hopprenn. Hvis man hadde gått gjennom dressene til alle lagene, så hadde man kunnet disket hele feltet. Og det sier mer om regelverket enn noe annet.

Han reagerer på hvor langt Norge var villig til å gå i jakten på VM-medaljer i storbakken lørdag.

– Det er en sjanse jeg selv ikke ville tatt. Ikke så åpenlyst. Men jeg vet ikke hva de har tenkt, og hvordan det har sett ut tidligere i sesongen – om dette er noe som er vanlig eller normalt. Så tett på er jeg ikke, sier Jacobsen.

