Brevig og servicemann suspendert etter VM-skandalen: – Jeg skulle stoppet det

Brevig møtte pressen utenfor Ullevaal stadion mandag ettermiddag. Det var hans første offentlig opptreden siden den norske hoppleiren erkjente å ha jukset under lørdagens renn i storbakken under VM i Granåsen.

– Det vi har gjort, er å manipulere eller modifisere hoppdressene på en sånn måte at det bryter regelverket. Det var en bevisst handling, og ergo er det juks, sa Brevig.

– Det var en felles beslutning, men jeg skulle absolutt stoppet det som hovedtrener, la han til.

Brevig la til at han angrer bittert på grepet som ble gjort.

Medieseansen kom kort tid etter at Norges Skiforbund gikk ut med at Brevig og servicetekniker Adrian Livelten inntil videre er suspendert fra jobbene sine.

– Jeg har samtykket til suspensjonen. Det er klokt å gi det ro og tid til å få alle fakta på bordet, sa Brevig.

Det var i fjor sommer at Brevig tok over som landslagstrener etter Alexander Stöckl.

Jukset

Suspensjonene kommer altså etter at det norske laget ble tatt for å ha jukset med dresser under storbakkerennet i VM. Det har vært full krise i den norske hoppleiren siden Marius Lindvik og Johann Forfang ble diskvalifisert fra lørdagens renn i VM.

– Vi ser svært alvorlig på denne saken og oppfatter at utstyr bevisst har blitt manipulert i strid med FIS sitt regelverk for å oppnå en fordel i konkurransen. Derfor ønsker vi også FIS sin gransking velkommen, sier hoppkomiteens leder Stine Korsen.

Brevig og Livelten var mandag i et drøftelsesmøte. Det ble gjennomført av hoppsjef Jan-Erik Aalbu og konstituert generalsekretær Ola Keul.

Det er Keul som øverste administrative leder i Norges Skiforbund (NSF) som formelt har besluttet å suspendere Brevig og Livelten. Han har gjort det i samråd med Aalbu.

– Jeg støtter helt og fullt hoppkomiteens anmodning og har derfor besluttet å suspendere Brevig og Livelten med umiddelbar virkning i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser, sier Keul.

Mer kartlegging

Livelten har, som Brevig, samtykket til suspensjonen. Det betyr at de inntil videre ikke vil være i arbeid for skiforbundet.

– Det ble i går varslet at saken vil få konsekvenser, noe den nå gjør. Samtidig skal vi ta vare på våre ansatte som når står midt i en krise, og vi forventer at det vises menneskelig hensyn, sier Keul.

Marius Lindvik hadde opprinnelig tatt sølv, mens Johann Forfang endte på femteplass. I etterkant ble dressene deres åpnet, og kontrollørene en ekstra og stivere tråd som var sydd inn under sømmen i en del av dressen. Dette er ikke lov i henhold til regelverket.

Søndag erkjente hoppsjef Jan-Erik Aalbu at Norge med vilje hadde forsøkt å omgå reglene. Samtidig hevdet han at han ikke kjente til manipuleringen før det ble avdekket i en kontroll.

– Vi vil fortsette å kartlegge nøyaktig hva som har skjedd – og hvem som var involvert – i manipulasjonen av hoppdressene forut for lørdagens konkurranse. Det er fortsatt flere ubesvarte spørsmål i denne saken. Det må vi komme fullt og helt til bunns i, sier Aalbu.

Fredes

Han har tidligere uttalt at han som sportssjef har ansvaret for det som har skjedd. Aalbu har også sagt at han vurderer sin egen stilling, men hoppkomiteen uttrykte mandag full tillit til ham. De mener han bør fortsette som sportssjef til tross for norsk juks i herrenes storbakkerenn i VM.

Det kommer fram i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

– Hoppkomiteen har full tillit til Jan Erik Aalbu, og mener han er riktig mann til å fortsette med å gjenopprette tilliten og omdømmet til norsk hoppsport. Det er ingenting som indikerer at Aalbu verken har visst eller kunne ha visst hva (Magnus) Brevig og (Adrian) Livelten valgte å gjøre fredag, står det i uttalelsen.

To løp

Skiforbundet vil i egen regi innhente ytterligere fakta i saken. Dette skjer samtidig som Det internasjonale skiforbundet (FIS) gjør sin gransking. Først når dette arbeidet er gjennomført, skal NSF ta en endelig stilling til arbeidsforholdet til Brevig og Livelten.

Norges Skiforbund opplyser at det til nå er avklart at den suspenderte duoen fredag kveld valgte å sy inn en ekstra og stivere tråd i hoppdressene til Forfang og Lindvik. Dette ble først gjort i en dress som ikke skulle brukes for å teste teknikken.

Deretter ble samme metode gjort med konkurransedressene. I uttalelsen fra NSF står dette ikke er blitt gjort tidligere.

