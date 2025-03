FIS varsler mer informasjon om VM-jukset innen onsdag: – Dette er en alvorlig sak

Av Stian Grythaugen/NTB og Lars Eide/NTB

Det melder FIS til NTB. Søndag ble det klart at forbundet skal granske saken.

FIS opplyser at både sin etiske komité og FIS-administrasjonen har jobbet kontinuerlig med de involverte partene siden lørdag.

– Dette er en alvorlig sak som ikke tillater noen form for spekulasjoner, ikke minst fordi konfidensialitet er et av kjerneprinsippene for å sikre en rettferdig gransking, skriver FIS i en epost til NTB.

– FIS forventer å kunne melde om videre utvikling senest onsdag 12. mars, står det videre.

Marius Lindvik mistet sølv og Johann Forfang femteplass da de ble disket i dresskontrollen etter finaleomgangen i lørdagens VM-renn.

FIS oppga manipulasjon av hoppdressen som årsak til diskvalifikasjonene.

Norges hoppledere benektet etter rennet at det var juks, men erkjente brudd på regelverket. Under et døgn senere sa sportssjef Jan-Erik Aalbu at «vi har jukset og forsøkt å lure systemet».

Lindvik og Forfang har begge opplyst at de ikke har visst at dressene deres var manipulert.

– Nå ønsker vi fullstendig åpenhet om det som har skjedd og ser fram til å snakke med FIS sine granskere, Forfang og Lindvik.S

