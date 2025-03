VM-sjef Skinstad presset på hoppsaken: – Jeg er ikke sint

Skinstad presenterte de tørre fakta og oppsummerte Granåsen-mesterskapet i tall sammen med ski-VMs styreleder Åsne Havnelid og operative leder Kristin Mürer Stemland søndag morgen.

Han poengterte at det var lite han kunne si om hoppbråket, og det som førte til at Marius Lindvik ble strippet for sølvet i storbakken. I alt ble tre av fire norske utøvere disket, en av dem etter det første hoppet og to etter det andre.

– Jeg tenker at det er synd for hoppsporten, og at det er en sak utelukkende mellom Norges Skiforbund, Det internasjonale skiforbundet (FIS) og juryen. Et reglement er til for å følges, og så har ikke jeg noen ytterligere kommentar til det, sa Skinstad.

– Det var en fest både i løypa og i bakken lørdag, men vil ikke det som skjedde likevel få en skyggeside for mesterskapet?

– Nei, jeg synes ikke det når jeg så hvor fornøyd folk var, og hvor flotte bilder det var på TV. Vi hadde også en fantastisk medaljeseremoni med over 20.000 tilskuere. Så det føler jeg ikke.

Harde ord

Den tidligere langrennslederen i Norges Skiforbund har registrert at det eksisterer en video av at norske blir hoppdresser blir sydd, men han har ikke sett den.

– Men blir du ikke sint og frustrert når dette skjer i et VM på hjemmebane og som du er sjef for?

– Jeg har forsøkt å ikke være sint i dette verdensmesterskapet, og de som kjenner meg godt vet at det er ganske godt gjort av meg, og det tror jeg at jeg klart ganske bra. Jeg synes det er synd for hoppsporten, men jeg blir ikke sint, og har heller ikke hatt tid til å prate med folk og sette meg inn i saken. Jeg vet at de har hoppet med ulovlige dresser, men noe særlig mer enn det vet jeg ikke.

– Det falt mange harde karakteristikker av eksperter og kommentatorer etter det som av hoppleiren selv ble karakterisert som et regelbrudd, men som av andre ble beskrevet som «doping»? Hva er din oppfatning av videoen som ble lagt ut?

– Jeg har jobbet som langrennsekspert i noen år, men har ingen forutsetninger for å uttale meg om dette.

– Er du redd for at det er dette folk skal huske fra avslutningshelgen?

– Nei. Jeg er egentlig ikke det. Jeg tror folk vil huske det folkehavet med godt over 100.000 mennesker i ulike posisjoner som fulgte med.

– Har du vært i kontakt med hoppledelsen?

– Nei.

Legge til rette

Skinstad sier at han ikke kan legge seg opp i det som han ikke har noe med.

– Det er går helt fint å ikke ha noen mening om dette som VM-sjef, for vi har ikke noe med det. Det er Norges Skiforbund som er part i saken mot FIS. Vi jobber med å legge til rette for gode konkurranser og seremonier, og dermed har vi fokus på det.

Han sier at hans jobb som sjef krever at han bruker tid på nettopp det.

– Det har jeg lært gjennom mange år som leder at det lønner seg å ha fokus på det du selv kan gjøre noe med, og det er å forsøke å legge til rette for best mulige konkurranser. Hvis jeg hadde begynt å surre rundt og ha meninger om ting jeg ikke har noe med og tatt fokus bort fra organisasjonen og vår jobb, så hadde jeg gjort en svært dårlig jobb.

