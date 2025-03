Tyskland vil ha Norge gransket etter hoppskandalen: – Må komme til bunns i det

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det sier det tyske hopplagets pressesjef Ralph Eder til NRK og VG. Lørdag ble tre norske hoppere disket i VMs avsluttende storbakkerenn i Granåsen.

Blant dem var Marius Lindvik, som mistet sølvmedaljen han trodde han hadde sikret.

– Det burde helt klart komme en uavhengig granskingskommisjon. Dette var på et annet nivå enn tidligere. Derfor må vi komme til bunns i det, sier Eder til NRK.

Han mener det må bli klart hva som faktisk skjedde i det norske laget. Eder svarer slik på VGs spørsmål om hoppmiljøet er sjokkert:

– Ja, det er vel alle.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) oppga manipulasjon av hoppdressen som årsak til de norske diskvalifikasjonene. Senere nektet landslagstrener Magnus Brevig for at Norge hadde jukset.

– Dressen ble kontrollert, og til slutt fant de ut at sømmen i skrittet på dressen var for uelastisk. Det er ikke juks, det er et regelbrudd, sa Brevig.

Dramaet rundt de norske hoppdressene startet da Østerrike, Polen og Slovenia leverte inn en protest før lørdagens renn. Årsaken var en video som sirkulerte i sosiale medier, og på bildene kunne man tilsynelatende se norske hoppledere jobbe med dressene på utøverhotellet.

