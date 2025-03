Sterke reaksjoner etter norsk VM-mareritt i hoppbakken: – Megaskandale

Tre av fire norske hoppere ble diskvalifisert etter storbakkerennet i Trondheim lørdag kveld. Marius Lindvik trodde han hadde kronet et fenomenalt VM med sølvmedalje, men i pressesonen kom sjokkbeskjeden.

– En megaskandale i VM nordiske grener, skriver den tyske storavisen Bild.

– Den nest siste dagen i ski-VM skulle egentlig handlet om skihopping, men i stedet ble nordmenn med manipulerte dresser midtpunktet, skriver TV-kanalen ARD.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) oppga manipulasjon av hoppdressen som årsak til diskvalifikasjonene. Deretter forsvant både norske løpere og ledere fra presseområdet for å summe seg.

Først nærmere to timer etter rennet dukket sportssjef Jan Erik Aalbu og landslagstrener Magnus Brevig opp for å møte pressen.

– Trikset og jukset

Også polske medier er tøffe i beskrivelsen av de norske diskvalifikasjonene. Avisen Sport var den som først publiserte videoen av norske ledere som jobber med dresser på utøverhotellet.

– Lørdagens konkurranse i VM i Trondheim havnet i bakgrunnen av skandalen som ble avslørt av vår journalist Jakub Balcerski. Det viste seg at nordmennene hadde jukset og trikset med hoppdressene, skriver Sport.

Også i Østerrike er overskriftene mange og krasse. «Norge forårsaker utstyrsskandale: Når VM-vertene jukser», er inngangen i på saken i avisen Kurier.

– Skandalen rundt de norske skihopperne og deres manipulerte dresser er ikke den første skandalen som involverer en hjemmenasjon, fortsetter avisen og lister blant annet opp dopingskandalene i ski-VM i 2001 og 2019.

Malysz: – Katastrofe

NRK-ekspert Maren Lundby var blant dem som reagerte sterkt allerede lørdag kveld.

– Av det jeg har fått vite så langt, synes jeg det er forferdelig. En ting er å være uheldig, men å gjøre noe bevisst og på en såpass åpenbar ting, da tenker jeg at det synes jeg ikke noe om, sa Lundby til NTB.

Hun uttalte seg før hoppledelsen kom med sin forklaring.

Den polske hopplegenden Adam Malysz kalte overfor NTB det som skjedde i Granåsen for en katastrofe for norsk og internasjonal hoppsport.

Østerrike, Polen og Slovenia la før rennet inn en protest mot Norges hoppdresser.

Stive sømmer

Fra norsk side ble det lørdag kveld vist til at diskvalifikasjonen handlet om at sømmen i skrittet på dressen var for uelastisk.

– Det er ikke juks, det er et regelbrudd, sa landslagstrener Brevig.

Hoppsjef Jan Erik Aalbu sa at «vi må legge oss helt flate». Han beklaget for det som ble en forferdelig avrunding av et ellers godt mesterskap.

– Vi er utrolig lei oss for at dette ble avslutningen på et mesterskap som har vært veldig bra for norsk hoppsport, sa hoppsjefen.

Hoppsjefen fortalte at han tror de har hoppet med samme dress gjennom hele VM, der Lindvik og de andre norske hopperne har vunnet flere medaljer.

Søndag ettermiddag skal Norges Skiforbund dele siste nytt i hoppsaken på en pressekonferanse.

